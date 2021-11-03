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深耕社區贏民心 馬泰當選華埠市議員

記者金春香／紐約報導
馬泰與支持者2日晚在華埠慶祝當選。（記者金春香/攝影）
馬泰與支持者2日晚在華埠慶祝當選。（記者金春香/攝影）

2日普選，四年前曾挑戰現任市議會第一選區市議員陳倩雯、並在今年6月初選獲得多數票打敗三名華裔參選人的民主黨候選人馬泰(Christopher Marte)無懸念獲勝，擊敗獨立候選人莫美倫(Maud Maron)和共和黨候選人塔波若芙(Jacqueline Toboroff)；馬泰表示，會繼續多年的使命，為華埠社區事務全力以赴。

2017年馬泰以200票微弱劣勢敗給當年競選連任的陳倩雯，但之後一直沒有離開過社區，為再度參選市議員鋪路；尤其是三年前抓住市府的華埠監獄建案這一議題，在陳倩雯因該問題失去社區人心的情況下，作為「堅尼路以南鄰里聯盟」(Neighbors United Below Canal)共同創辦人，三年來馬泰沒缺席過任何一次反對監獄遊行和集會。

馬泰並在反對兩橋社區豪宅建案、三年前包厘街85號租戶面臨逼遷等問題上都站出來發聲，令很多華埠民眾對其刮目相看，在今年初選有三名華裔參選人的情況下仍不看族裔支持馬泰，最終馬泰以超過40%的得票率初選，擊敗劉林劍虹(Jenny Low)、李金枝(Gigi Li)和李翠珊(Susan Lee)，以及在教育問題上獲得很多華裔支持的莫美倫。

近月來，反對者經常以馬泰在教育議題、尤其是資優班問題上反复無常而對其展開攻擊，馬泰雖做出解釋，但仍無法說服大眾，因此該議題也將是他上任後大家所關注的重點之一。

馬泰在下東城出生長大，父母是多明尼加移民，父親曾經營一家雜貨店，但後來因租金不斷上漲而關門，母親則曾是家庭護理員；馬泰大學期間曾在中國浙江大學交換學習。

馬泰日前與民主黨市長候選人亞當斯相互背書，他表示希望上任後和亞當斯討論城區監獄、重開柏路(Park Row)、解決食品短缺、平價屋缺乏等問題。

馬泰與支持者2日晚在華埠慶祝當選。（記者金春香/攝影）
馬泰與支持者2日晚在華埠慶祝當選。（記者金春香/攝影）

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