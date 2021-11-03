民主黨大勝 陳佩儀有望當選州最高法院法官

2日在曼哈頓華埠的一個投票站，選民在進行普選投票。(周煥新提供)

紐約市 2021年市級普選日2日結束，截至當日晚10時20分的全市已開出82%的選票，民主黨 在絕大多數職位上大獲全勝，除史泰登島區長將由共和黨 人擔任外，市長、公益維護人、市主計長、四區區長、兩區檢察官和大多數市議員席位均由民主黨包攬；同時，華裔法官陳佩儀有望在紐約州最高法院第一選區的競爭中獲勝，當選州最高法院法官；華裔萬泰妮(Lillian Wan)當選布碌崙法官。

根據市選舉委員會的計票，民主黨候選人、現任布碌崙市議員蘭德(Brad Lander)將擔任下一任市主計長，截至2日晚10時20分，他的得票率為68.78%，共和黨競爭對手卡萊拉(Daby Carreras)得票率僅為23.33%；蘭德屬於民主黨左派，他在民主黨初選中戰勝市議長張晟(Corey Johnson)。

市公益維護人方面，民主黨候選人、現任公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)輕鬆連任，他的得票率為67.85%，共和黨的Devi Nampiaparampil的得票率僅為23.82%。

五區區長方面，四區區長都將由民主黨人擔任，其中理查茲將連任皇后區長，現任市議員李文(Mark Levine)將擔任曼哈頓區長，市議員吉布森(Vanessa L. Gibson)將擔任布朗士區長，市議員雷諾索(Antonio Reynoso)將擔任布碌崙區長；史泰登島區長將由共和黨候選人佛塞拉(Vito Fossella)擔任，他以60.88%對31.34%的得票率戰勝民主黨候選人墨菲(Mark S. Murphy)。

布碌崙和曼哈頓兩區的檢察官選舉方面，布碌崙現任地區檢察官蔣莎樂(Eric Gonzalez)沒有對手，篤定連任；曼哈頓地區檢察官民主黨候選人白艾榮(Alvin Bragg)則以84.26%的得票率大勝共和黨候選人肯尼夫(Thomas Kenniff)，確認當選。

同時，全市35個市議會席位的改選中，新一屆市議會將只有法拉盛選區民主黨候選人黃敏儀一人為華裔市議員，她在第20選區以超過59.68%的得票率戰勝共和黨競爭對手白育青(Yu-Ching Pai)，後者得票率為40.07%。

在其他華裔社區，華埠選區民主黨市議員候選人馬泰(Chris Marte)、布碌崙日落公園選區民主黨候選人阿維萊斯(Alexa Aviles)也輕鬆取勝；第23選區市議員參選人、韓裔李琳達(Linda Lee)以62.84%的得票率戰勝共和黨競爭對手萊利(James Reilly)。

曾任紐約市民事法院法官及最高法院代理大法官的陳佩儀，在州最高法院第一選區的競爭中，以54%的得票率暫時領先競爭對手凱利(John Joseph Kelley)，後者的得票率為44%，截至2日晚9時30分已開票81%，陳佩儀有望當選；陳佩儀競選的是州最高法院商業法庭的法官職位，若能當選，她將在滿退休年齡後繼續服務六年，也可獲得進一步申請上訴院法官職位的資格。

除公職選舉外，選民還將就五個修憲問題進行公投，包括是否允許紐約州選民在選舉當日進行選民登記、是否允許選民無理由申請不在籍投票、選區重畫所依據的選民人口是否需包括最後居住地在此地有選舉權的囚犯、是否將環保寫入紐約州憲法規定的基本權益，以及是否將紐約市民事法院所轄案件金額上限由2萬5000元調高到5萬元；計票結果顯示，以上五個問題的支持率均已過半，將啟動修憲進程。