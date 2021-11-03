市長參選人投票出奇招 史里華帶貓 亞當斯持母親遺像

史里華2日懷抱自己收養的流浪貓到投票站投票。(路透)

兩名市長候選人2日上午分別投票 ，都不走尋常路。共和黨市長候選人史里華(Curtis Sliwa)當日按照慣例身著其標配守護天使(Guardian Angels)de紅色夾克和紅色貝雷帽，懷抱自己收養的貓，與妻子到投票站投票，但卻被投票站員工要求脫掉外套，因為站點不允許民眾身著印有任何投票傾向的衣物進入站內，也不允許他帶貓入場；民主黨市長候選人亞當斯 (Eric Adams)則手握母親遺像，投票後激動落淚。

亞當斯手持已過世母親的遺像，到位於布碌崙貝德弗-史岱文森的投票站投票。(路透)

史里華上周五在前往電台採訪過程中，遭計程車撞擊，身上留下多處傷痕，還入院治療，2日投票時可見他胳膊還綁著白色繃帶，他當天上午10時20分左右到達位於曼哈頓上西城的投票點，懷中抱著他剛剛收養的四周大的流浪貓Gizmo。

但史里華卻被投票站工作人員攔截，對方稱他不能帶貓入場，也不能身穿印有「選史里華為紐約市 長」(Curtis Sliwa for NYC Mayor)標語的夾克，雙方僵持不下，史里華稱自己從未看到過不能帶寵物入內的標語，「我與選舉委員會交涉過很多次，之前都未聽說過不能穿我們的標誌性夾克，或不能帶寵物進場的規定。」

最終史里華將Gizmo交給自己競選團隊的一名員工，但進入投票站時他仍堅持身穿自己的標誌性紅色夾克，不過在投票過程中，他的投票機器又出現問題，顯示他的選票只被「接收」(accepted)，但並未「儲存」(deposited)，最後史里華花了一個多小時才成功將選票投出。

同日早7時半，亞當斯手持自己已過世母親的遺像，前往位於布碌崙(布魯克林)貝德弗-史岱文森(Bedford-Stuyvesant)的公立第81學校投票站，投票後亞當斯激動落淚，表示沒有自己母親多年的辛勤工作，就沒有他的今天。

二人在競選過程中都承諾會解決紐約市犯罪問題，保證公共安全，亞當斯普選當天再次承諾，如果當選市長，會召集已經解散的市警市警便衣止罪小組，打擊幫派、槍支暴力犯罪和毒品交易，他還承諾會加強對偷竊等輕罪的執法力度。

亞當斯稱自己作為市長，不需要守護天使成員的幫助來加強城市安全；但史里華則表示，如果亞當斯勝選，大家應攜手保衛這座城市。