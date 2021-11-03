我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

彭帥為中國前副總理付出真感情？ 網嘆「太單純」

波士頓首位華裔市長吳弭 打破200年白男主導局面

華埠投票站冷清 投票人數不及初選

記者和釗宇／紐約報導
紐約市市級公職普選日2日到來，華埠各投票前來投票的選民人數比初選時稍少。（記者和釗宇／攝影）
紐約市市級公職普選日2日到來，華埠各投票前來投票的選民人數比初選時稍少。（記者和釗宇／攝影）

華埠投票站工作人員2日表示，普選日前來投票的選民人數比初選時稍少，大部分選民來投票前已經胸有成竹，但是對公投問題不甚了解。

華埠孔子大廈投票站站長鄭永佳表示，初選時投票人數達到1000人以上，但這次普選估難達到；他說，這次大部分選民都知道自己要選誰，「我們的解釋工作變少了，投票的速度提高了。」

孔子大廈投票站翻譯蔡小廷也表示，很多選民對五個公投問題沒有了解；他說，儘管普選中民主黨優勢明顯，大部分職位都志在必得，而且華埠所在選區的市議員候選人沒有華裔，但這並沒有挫傷華裔選民投票的積極性。

紐約市市級公職普選日2日到來，華埠各投票前來投票的選民人數比初選時稍少。（記者和...
紐約市市級公職普選日2日到來，華埠各投票前來投票的選民人數比初選時稍少。（記者和釗宇／攝影）

他說，近幾年來華裔的投票熱情一直在提高，這歸功於社區多年的教育；「為什麼每次選舉都有很多候選人來孔子大廈來拉票，就是因為這裡投票的人多，是一股力量。」

孫逸仙中學投票站翻譯房飛表示，幾乎所有老年選民都明確自己支持的市長人選，但對於不熟悉的崗位，如曼哈頓區長，則出現了有趣的現象，「許多人看到曼哈頓區長民主黨候選人叫李文(Mark Levine)，看不懂英文的人就以為李文是華裔，所以選擇李文。」

房飛去年總統大選時也參加了投票站翻譯工作，他表示，這次投票人數明顯少於總統大選，「當然總統大選熱度較高，選民投票熱情高可以理解；但總體感覺，曼哈頓華裔參政力度不強，不如法拉盛。」

在孫逸仙中學投票站的趙先生表示，他支持的市長人選是亞當斯，「雖然大家都知道結果，肯定是民主黨贏，但是華裔還是應該出來投票，增加參與。」

也有選民支持共和黨候選人史里華；在孔子大廈投票關老太表示，她已在紐約住了50多年，每次都會來投票，「我這次投給史里華，因為我從來沒見過紐約市像現在這麼亂過，史里華說過要整頓治安，我想是時候換個黨執政了。」

投票 華裔 華埠

上一則

民主黨大勝 陳佩儀有望當選州最高法院法官

下一則

皇后區投票熱絡 選民天沒亮就來排隊

延伸閱讀

紐約市長參選人投票 史里華穿紅夾克帶貓 亞當斯攜母遺像

紐約市長參選人投票 史里華穿紅夾克帶貓 亞當斯攜母遺像
普選日 紐約華埠投票站投票人數不及初選

普選日 紐約華埠投票站投票人數不及初選
天沒亮就排隊 紐約皇后區選民投票熱情高漲

天沒亮就排隊 紐約皇后區選民投票熱情高漲

麥考利夫與楊京支持度差距縮小 維州州長選舉今投票

麥考利夫與楊京支持度差距縮小 維州州長選舉今投票
紐約今普選「務必出門投票」…早6點至晚9點 每職位選一人

紐約今普選「務必出門投票」…早6點至晚9點 每職位選一人

熱門新聞

這名男子日前涉嫌在一架從紐約飛往加州的飛機上，因拒戴口罩，而毆打一名空服員。(取自ABC7截圖)

紐約飛加州 頭等艙亞裔男乘客毆打空服員 飛機迫降後被捕

2021-10-28 15:55
31歲情婦鄧海燕(Haiyan Deng)警方通緝圖。（警方提供）

紐約法拉盛涉殺情夫 女嫌拒捕畫面曝光

2021-10-29 09:49
不久前游Ariel在JFK機場遭私家車佯裝為接駁車詐騙，三分鐘的車程被索討400元車資。圖中非當事車輛。(記者顏嘉瑩/攝影)

華女機場遭詐騙 上車3分鐘索400元

2021-10-28 09:32
警方正在現場偵辦法拉盛華女命案。（記者張心/攝影）

29歲華女慘死法拉盛公寓 屍體陰部有血跡

2021-11-02 12:21
因為疫苗接種率高、疫情更加可控，紐約市可能將成為全美首個新冠疫情進入地方性流行的地區；圖為26日的曼哈頓街頭。(Getty Images)

全美首個 紐約疫情變地方性流行

2021-10-27 11:30
劉佳被拍到出入國會大廈。(東區聯邦法院提供)

參與國會暴動 紐約皇后區華男被捕

2021-10-30 10:55

超人氣

更多 >
女網名將彭帥自爆與中國前副總理上床 他老婆還把風

女網名將彭帥自爆與中國前副總理上床 他老婆還把風
彭帥核彈級爆料 中國網路全面消失「大家都不敢問」

彭帥核彈級爆料 中國網路全面消失「大家都不敢問」
29歲華女慘死法拉盛公寓 屍體陰部有血跡

29歲華女慘死法拉盛公寓 屍體陰部有血跡
吳弭勝選 波士頓選出首位華裔女市長

吳弭勝選 波士頓選出首位華裔女市長

矽谷老牌台式麵包店遭竊 僑領店主：加州是犯罪者天堂

矽谷老牌台式麵包店遭竊 僑領店主：加州是犯罪者天堂