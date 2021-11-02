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天沒亮就排隊 紐約皇后區選民投票熱情高漲

記者牟蘭／紐約報導
法拉盛第20小學的投票站是第20選區最大的投票站之一，歷年吸引大量選民投票，普選日也迎來大量選民。(記者牟蘭／攝影)
法拉盛第20小學的投票站是第20選區最大的投票站之一，歷年吸引大量選民投票，普選日也迎來大量選民。(記者牟蘭／攝影)

2日是普選日，市議會第19、20與23選區等華裔居民聚集地區的市議員候選人，當日自上午6時起，開始為此次選舉最後衝刺；皇后區的選民也熱情高漲，一名報住在法拉盛的華裔長者上午6時、天還沒亮時，就在投票站外等候，希望用選票說話。

法拉盛第20小學的投票站是第20選區最大的投票站之一，歷年吸引大量選民投票；該站的協調員與中文口譯員表示，今年的普選投票雖不如去年總統大選投票人數眾多，但仍吸引大量民眾投票，其中不乏華裔選民。

第20小學的投票站的一名中文口譯員表示，該投票站有七名中文翻譯，她與幾名同事從上午開始就為華裔選民提供翻譯服務，其中一名華裔長者上午6時、投票站尚未開放時就在門外等候投票，足見華裔投票熱情。

家住在法拉盛附近的孫博原本計畫在第20小學投票，但因他搬家後，尚未更改住址，只能前往其他投票站參與投票；他說，因收到多張候選人的海報廣告，因此當日特別前往投票，希望選出華裔民代，提供亞裔的政治地位。

除了第20選區外，包括貝賽、小頸與道格拉斯頓等深受華裔青睞的第19選區投票站也迎來大量華人助選與選民；紐約居民聯盟的負責人臧東慧與多名華裔家長當天上午8時左右，在184小學前為該選區民主黨候選人艾維樂(Tony Avella)拉票。

前州參議員艾維樂2018年敗選後，沉寂三年，加入第19選區的選舉中；他當日呼籲華裔民眾積極投票，指出市長、主計長與市議員等市府職位與民眾的生活息息相關，可以為華人擔憂取消的資優班等議題發聲，鼓勵華裔積極投票。

第23選區市議員民主黨候選人李琳達(Linda Lee)從當天上午6時開始直至晚9時選舉結束，走訪選區內的六個投票站為選舉做最後衝刺，她獲州參議員史塔文斯基(Toby Ann Stavisky)與劉醇逸等多位前輩站台，力挺她參選這一職位；她呼籲亞裔選民投票，選出為他們發聲的民代。

法拉盛第20小學的投票站是第20選區最大的投票站之一，歷年吸引大量選民投票，普選...
法拉盛第20小學的投票站是第20選區最大的投票站之一，歷年吸引大量選民投票，普選日也迎來大量選民。(記者牟蘭／攝影)
李琳達(中)獲州參議員史塔文斯基(Toby Ann Stavisky，左)的力挺...
李琳達(中)獲州參議員史塔文斯基(Toby Ann Stavisky，左)的力挺，為選區做最後衝刺。(李琳達競選團隊提供)
臧東慧(左一)為艾維樂(左三)義工助選。(臧東慧提供)
臧東慧(左一)為艾維樂(左三)義工助選。(臧東慧提供)

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