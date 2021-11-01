孟昭文、劉醇逸、顧雅明、史塔文斯基 為黃敏儀拉票

孟昭文(左三)、劉醇逸(左二)、史塔文斯基(右二)、顧雅明(右一)鼓勵選民為黃敏儀(左四)投票。（記者張心／攝影）

周二(2日)就是紐約市普選日，國會眾議員孟昭文、州參議員劉醇逸、州參議員史塔文斯基(Toby Ann Stavisky)、市議員顧雅明等人，10月31日齊聚法拉盛 ，幫市議會第20選區民主黨候選人黃敏儀催票，坦言法拉盛選區投票 參與度較低，提醒選民在普選日積極投票，為社區選出心繫大眾的民選官員。

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「我在這裡為黃敏儀送上最後的鼓勵，希望大家能夠站出來投票，表達華人 社區的聲音。」孟昭文表示，此番言論也獲得史塔文斯基的認同，她認為選舉是人生中很重要的事情，選民應該積極選出能夠幫助社區，並帶領法拉盛走向新的高峰的人選。

「我在周二已經將票投給了黃敏儀，我也知道我們有非常大的選民群，如果你的身邊人還沒有投票的話，請發動親朋好友一起來支持。」劉醇逸表示。

顧雅明表示，華人社區是選舉參與度比較低的地區，整體投票率比其他區低一半，無論選民投給誰，誰投都是重要的；他說，「黃敏儀花了很多年的時間，潛心籌備參選事宜，她不僅有意願，還有經驗和能力，是第20選區候選人的不二人選。」

黃敏儀感謝後援團的支持，表示個人的聲音就是社區的聲音，希望大家能夠積極站出來發出自己的意見，投下寶貴的一票；如果11月2日普選日遇到任何狀況，請隨時撥打其辦公室電話：(718)521-6192。