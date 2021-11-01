提前投票結束 近17萬選民參與 遠遜去年大選

紐約市級民代崗位普選提前投票31日結束，全市共有近17萬選民提前投票。（記者和釗宇／攝影）

紐約市級民代崗位普選提前投票 10月31日結束，根據市選舉委員會(Board of Election)的數據，全市共有近17萬選民提前投票，比初選時稍低，僅為去年總統大選提前投票人數的不到六分之一；曼哈頓華埠 提前投票站的投票人數則稍高於去年，投票站人員表示，華裔參政熱情近年來明顯提高。

市選舉委員會的數據顯示，全市共有16萬9879人提前投票，其中曼哈頓4萬7928人，布朗士區1萬9855人，布碌崙(布魯克林)4萬7547人，皇后區3萬6546人，史泰登島1萬8003人；相比之下，今年6月初選時全市提前投票人數為19萬1197人，去年總統大選的提前投票人數則高達111萬9056人。 華埠提前投票站的投票人數稍高於去年。（記者和釗宇／攝影）

華埠顯利街220號(220 Henry St.)投票點是距離華埠最近的提前投票站，該站站長克里斯蒂安尼(Thomas Cristiani)表示，該投票站參加本次普選的選民數量與初選甚至稍稍高過初選，約有1500人左右，初選時則為約1200人，但不及去年總統大選的提前投票，去年該站提前投票人數高達9000人。 華埠提前投票站的投票人數稍高於去年。（記者和釗宇／攝影）

克里斯蒂安尼表示，本次提前投票前幾日天氣不佳，導致前來投票的選民較少，但周末天氣好轉，大批選民前來，最終總人數超過了去年，「基本上初選來提前投票的選民，普選也都來了；這次提前投票也很順利，普選不採用排序複選制，選民也都明白，沒出現什麼問題。」 紐約市級民代崗位普選提前投票31日結束，全市共有近17萬選民提前投票。（記者和釗宇／攝影）

顯利街投票站中文翻譯楊慧華表示，她從2015年起就在華埠各投票站做翻譯，親眼看到近年來華人 參政熱情明顯提高，她認為者歸功於社團的宣傳；本次華埠所在的市議會第一選區候選人中沒有華裔，楊慧華表示，這並沒有挫傷華人參政的積極性，「畢竟最重要的是投票選出能夠為社區做事的人，而不是看候選人什麼族裔。」

華埠選民陳先生說，他每次選舉都會提前投票，這次市長選擇的是民主黨候選人亞當斯(Eric Adams)；他表示，亞當斯與華人社區關係較好，預計也不會像白思豪一樣左傾，「而且也比較照顧小商業者，紐約華人的生存環境有望改善。」