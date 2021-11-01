我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台前外長歐鴻鍊81歲病逝 任內推動「外交休兵」

聯國官籲捐60億救饑 馬斯克：說清楚怎麼救就捐

提前投票結束 近17萬選民參與 遠遜去年大選

記者和釗宇／紐約報導
紐約市級民代崗位普選提前投票31日結束，全市共有近17萬選民提前投票。（記者和釗宇／攝影）
紐約市級民代崗位普選提前投票31日結束，全市共有近17萬選民提前投票。（記者和釗宇／攝影）

紐約市級民代崗位普選提前投票10月31日結束，根據市選舉委員會(Board of Election)的數據，全市共有近17萬選民提前投票，比初選時稍低，僅為去年總統大選提前投票人數的不到六分之一；曼哈頓華埠提前投票站的投票人數則稍高於去年，投票站人員表示，華裔參政熱情近年來明顯提高。

市選舉委員會的數據顯示，全市共有16萬9879人提前投票，其中曼哈頓4萬7928人，布朗士區1萬9855人，布碌崙(布魯克林)4萬7547人，皇后區3萬6546人，史泰登島1萬8003人；相比之下，今年6月初選時全市提前投票人數為19萬1197人，去年總統大選的提前投票人數則高達111萬9056人。

華埠提前投票站的投票人數稍高於去年。（記者和釗宇／攝影）
華埠提前投票站的投票人數稍高於去年。（記者和釗宇／攝影）

華埠顯利街220號(220 Henry St.)投票點是距離華埠最近的提前投票站，該站站長克里斯蒂安尼(Thomas Cristiani)表示，該投票站參加本次普選的選民數量與初選甚至稍稍高過初選，約有1500人左右，初選時則為約1200人，但不及去年總統大選的提前投票，去年該站提前投票人數高達9000人。

華埠提前投票站的投票人數稍高於去年。（記者和釗宇／攝影）
華埠提前投票站的投票人數稍高於去年。（記者和釗宇／攝影）

克里斯蒂安尼表示，本次提前投票前幾日天氣不佳，導致前來投票的選民較少，但周末天氣好轉，大批選民前來，最終總人數超過了去年，「基本上初選來提前投票的選民，普選也都來了；這次提前投票也很順利，普選不採用排序複選制，選民也都明白，沒出現什麼問題。」

紐約市級民代崗位普選提前投票31日結束，全市共有近17萬選民提前投票。（記者和釗...
紐約市級民代崗位普選提前投票31日結束，全市共有近17萬選民提前投票。（記者和釗宇／攝影）

顯利街投票站中文翻譯楊慧華表示，她從2015年起就在華埠各投票站做翻譯，親眼看到近年來華人參政熱情明顯提高，她認為者歸功於社團的宣傳；本次華埠所在的市議會第一選區候選人中沒有華裔，楊慧華表示，這並沒有挫傷華人參政的積極性，「畢竟最重要的是投票選出能夠為社區做事的人，而不是看候選人什麼族裔。」

華埠選民陳先生說，他每次選舉都會提前投票，這次市長選擇的是民主黨候選人亞當斯(Eric Adams)；他表示，亞當斯與華人社區關係較好，預計也不會像白思豪一樣左傾，「而且也比較照顧小商業者，紐約華人的生存環境有望改善。」

紐約市級民代崗位普選提前投票31日結束，全市共有近17萬選民提前投票。（記者和釗...
紐約市級民代崗位普選提前投票31日結束，全市共有近17萬選民提前投票。（記者和釗宇／攝影）

投票 華埠 華人

上一則

法拉盛華社接種率達96% 紐約市新冠熱點集中「這區」

下一則

長島鐵路曼哈頓東城設站 明年底全面通車

延伸閱讀

8大道預防乳癌公益活動籲40歲以上女性定期乳房檢查

8大道預防乳癌公益活動籲40歲以上女性定期乳房檢查
史里華遭計程車撞傷 亞當斯祝康復

史里華遭計程車撞傷 亞當斯祝康復
紐約客談／認同建遊民所 亞當斯恐失華人選票

紐約客談／認同建遊民所 亞當斯恐失華人選票
亞當斯民調領先史里華近4成

亞當斯民調領先史里華近4成
江浙僑團力挺亞當斯

江浙僑團力挺亞當斯

熱門新聞

這名男子日前涉嫌在一架從紐約飛往加州的飛機上，因拒戴口罩，而毆打一名空服員。(取自ABC7截圖)

紐約飛加州 頭等艙亞裔男乘客毆打空服員 飛機迫降後被捕

2021-10-28 15:55
31歲情婦鄧海燕(Haiyan Deng)警方通緝圖。（警方提供）

紐約法拉盛涉殺情夫 女嫌拒捕畫面曝光

2021-10-29 09:49
不久前游Ariel在JFK機場遭私家車佯裝為接駁車詐騙，三分鐘的車程被索討400元車資。圖中非當事車輛。(記者顏嘉瑩/攝影)

華女機場遭詐騙 上車3分鐘索400元

2021-10-28 09:32
因為疫苗接種率高、疫情更加可控，紐約市可能將成為全美首個新冠疫情進入地方性流行的地區；圖為26日的曼哈頓街頭。(Getty Images)

全美首個 紐約疫情變地方性流行

2021-10-27 11:30
金髮白人女性在22日在布碌崙一間華人雜貨店前，以紙箱毆打另一名17歲少女並發表反亞裔仇恨言論。(市警提供)

紐約白人女持紙箱毆打17歲少女 吐亞裔仇恨言語

2021-10-24 12:52
劉佳被拍到出入國會大廈。(東區聯邦法院提供)

參與國會暴動 紐約皇后區華男被捕

2021-10-30 10:55

超人氣

更多 >
影／東京電車殺人案17傷 嫌扮「小丑」作案後留現場等警抓

影／東京電車殺人案17傷 嫌扮「小丑」作案後留現場等警抓
美情報機關報告推測：武漢實驗室意外事件引發新冠肺炎

美情報機關報告推測：武漢實驗室意外事件引發新冠肺炎
Zillow炒房失利 近半上市房屋削價求售

Zillow炒房失利 近半上市房屋削價求售
重申對台政策 布林肯：確保台自衛 反對片面改變現狀

重申對台政策 布林肯：確保台自衛 反對片面改變現狀
酒駕的暴力事件（下）

酒駕的暴力事件（下）