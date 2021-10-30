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舒默為黃敏儀拉票 肯定華裔貢獻

記者牟蘭／紐約報導
舒默(中)29日為黃敏儀(左)在法拉盛街頭拉票。(記者牟蘭／攝影)
舒默(中)29日為黃敏儀(左)在法拉盛街頭拉票。(記者牟蘭／攝影)

參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)29日走訪法拉盛，為市議會民主黨唯一華裔候選人黃敏儀(Sandra Ung)站台；他肯定華裔對社會的貢獻，更期盼利用自己的影響力，鼓勵更多華人參與此次普選投票

影音來源：記者牟蘭

舒默29日下午在法拉盛櫻桃大道(Cherry Ave)與凱辛納大道(Kissena Blvd)附近為黃敏儀拉票，呼籲選民積極參加此次普選，選出代表自己聲音的民選官員；舒默稱讚黃敏儀近20年來為移民社區發聲，曾擔任家暴受害者的代表律師，還在地方、州府與聯邦政府工作，擁有豐富的工作經驗。

舒默表示，法拉盛亟需一個像黃敏儀一樣有經驗的民選官員，幫助當地經濟盡快復甦，「我很高興地背書黃敏儀參選市議會第20選區的市議員，我也期待日後與她合作，為小商家與工薪階級提供所需服務」。

舒默補充，亞裔人口在全國日益增加，他肯定華裔對社會的貢獻，更希望利用自己的影響力鼓勵更多華人參與選舉，用自己的選票發聲。

黃敏儀感謝舒默的支持，她表示，自己非常榮幸得到強大後援團的支持，她承諾，若當選，將與政府各級部門建立聯繫，為當地的居民解決面臨的困境。

不少路過的華裔民眾對舒默的到來感到驚喜，與他合影留念；法拉盛居民張海倫(Helen Zhang，姓名皆音譯)表示，來美逾30多年的她，深知參與投票的重要性，日前已提前投票，她希望政府官員更關心華裔社區，打擊仇恨亞裔犯罪。

在法拉盛居住15年的周傑森(Jason Zhou)表示，他退休後，更關注時政，因此知道舒默不斷為仇恨亞裔犯罪發聲；他計畫11月2日當天參與普選投票，「我珍惜每一次投票機會」。

舒默(左)29日為黃敏儀(右)在法拉盛街頭拉票。(記者牟蘭／攝影)
舒默(左)29日為黃敏儀(右)在法拉盛街頭拉票。(記者牟蘭／攝影)
舒默(左)29日為黃敏儀(中)在法拉盛街頭拉票。(記者牟蘭／攝影)
舒默(左)29日為黃敏儀(中)在法拉盛街頭拉票。(記者牟蘭／攝影)

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