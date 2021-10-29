詹樂霞選州長 估數日內宣布

知情人士表示，紐約州檢察長詹樂霞預計在未來幾日內宣布參選紐約州長。（美聯社）

州檢察長詹樂霞(Letitia James)預計在未來幾日內宣布競選紐約州長；詹樂霞的顧問皮樂艾倫(Kimberly Peeler-Allen)在一份聲明中表示，「州檢察長已經下定決心參選，她將在未來幾天內宣布這一決定。」如果當選，詹樂霞將成為美國歷史上首位非洲裔女性州長；州長霍楚 (Kathy Hochul)28日回應說，「沒問題，我知道該怎麼做，來吧。」

有三個知情人士說，詹樂霞要等到下周三的一個重大政治集會前宣布；此外，還有一名不具名的民選官員表示，詹樂霞上周就曾聯繫他討論參選州長事宜，並明確告知已決定參選；這位民選官員說，詹樂霞感到了參選的壓力，認為現在是時候參選了。

詹樂霞參選州長並不令人驚訝，她本人上月就曾公開暗示參選，稱「要創造歷史、取得突破、打碎這個社會自設的天花板」；而且，在詹樂霞開始調查前州長葛謨 性騷指控時，就有傳聞她要參選州長，葛謨下台後也指詹樂霞是出於競選州長的政治動機才調查他；葛謨的發言人阿佐帕迪(Rich Azzopardi)28日也表示，詹樂霞參選是8月左右就做出了決定。

不過，詹樂霞面臨的挑戰不小，他將挑戰接替葛謨的現任州長霍楚，也可能面臨葛謨捲土重來；根據錫耶納學院(Siena College)本月的民調，霍楚競選州長的支持率為31%，葛謨17%，詹樂霞14%，紐約市 公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)7%，紐約市長白思豪(Bill de Blasio)6%。

若葛謨被排除在外，霍楚的支持率將達到39%，第二名的詹樂霞為20%，白思豪10%，威廉姆斯8%；若霍楚和詹樂霞對決，霍楚將以47%對31%的支持率獲勝。

由瑪麗斯特學院民意研究所(Marist College Institute for Public Opinion)本月進行的民調也顯示，詹樂霞目前的支持率不及霍楚：36%的民眾支持霍楚，詹樂霞的支持率為24%，葛謨19%，威廉姆斯9%。

另一名紐約市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)此前已遞交競選材料，但尚未正式宣布參選；白思豪、長島國會眾議員蘇奧齊(Tom Suozzi)此前也暗示考慮參選。