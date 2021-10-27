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競選日落公園市議員 阿維萊斯反對7、8大道改單行

記者顏潔恩／紐約報導
日落公園第38市議員選區民主黨候選人阿維萊斯希望獲得華人支持。(阿維萊斯競選辦公室提供)
日落公園第38市議員選區民主黨候選人阿維萊斯希望獲得華人支持。(阿維萊斯競選辦公室提供)

布碌崙(布魯克林)日落公園第38選區市議員民主黨候選人阿維萊斯(Alexa Avilés)希望獲得華人支持，日前接受華媒採訪，指出市府未徵詢社區足夠意見，對具有爭議的7、8大道改單行道持反對立場；她也承諾當選後將會與當地華人社區組織積極合作，聘請華裔員工幫助處理當地事務。

針對市府提出的8大道改道計畫，阿維萊斯認為市府應聆聽包括商家、居民、外賣郎等直接受影響人士的意見，社區參與討論的機會不足，因而不給予支持；另新提出的8大道遊民建案，她則說需要關注更多事態發展才能作出立場，但就以38選區目前多間酒店改建臨時庇護所而言，她並不贊同，「市府應做的是改善現狀，別讓更多人淪為遊民。」

當地房屋非法改建猖獗，阿維萊斯說對違規者執法並不是唯一解決問題的途徑，她建議開展社區安全教育，令居民了解非法改建帶來的安全隱患；將宣傳資料翻譯成中文發布在社區各個角落，同時市府要發展更多可負擔房屋，以滿足低收入家庭的需求。

此外她也指出，市府應擴大對合法攤販經營的支持，鑑於許多無證攤販為移民人士，市府的資金可投入在為他們提供所需語言服務、協助申請牌照等。

面對公共安全問題，她說無法贊同市府習慣性並長期通過削減公服務資金，投入到警局經費的做法；市府應將資金用於提供精神健康服務、設立相關諮詢機構，只有患者治療好精神疾病，才能真正降低社區犯罪。

阿維萊斯還表示，當地作為移民社區，聲音長期以來被主流社會所忽視，當選後將致力於為他們發聲；其中將會和華人社區組織合作、聘請會說中文的員工處理華社事務，聆聽華人的意見，希望尋求其支持。

出生於波多黎各的阿維萊斯，在日落公園生活已20多年，此次競選將對上保守黨和自由黨候選人富蘭克(Erik Frankel)，其家族在當地社區生活已有130年；此前曾在中國和越南等亞洲國家生活，妻子也是亞裔。

華人 8大道 日落公園

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