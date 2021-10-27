劉醇逸投票黃敏儀 向華人催票

州參議員劉醇逸(右)26日冒雨前往法拉盛，在提前投票站為市議員候選人黃敏儀投票。(黃敏儀競選辦公室提供)

州參議員劉醇逸26日冒雨前往設於法拉盛紐約童軍俱樂部(The Boy's Club of New York)的提前投票 站，投票力挺代表民主黨的黃敏儀成為第20選區市議員，他呼籲華裔民眾積極投票，提高亞裔 的投票率。

劉醇逸用中文向華裔選民催票，呼籲選民利用提前投票站，積極參與普選，選出代表他們聲音的民選官員；他表示，作為市議會第20選區的選民，他當天投票給黃敏儀。

劉醇逸讚賞黃敏儀的工作能力以及服務社區的經驗，認可她日後能夠勝任這一職位；他提醒，此次提前投票至31日(周日)結束，民眾也可於11月2日(周二)參與普選投票。

黃敏儀表示，多年前劉醇逸創造歷史，成為紐約首位亞裔市議員，她希望自己可以再創歷史，成為該區首位亞裔女性市議員；她承諾，若當選，將為當地選民提供更多資源，改善法拉盛的交通、非法攤販與遊民等問題，解決當地住房緊缺，推動地下室合法化等議題。

七歲移民來美的黃敏儀在法拉盛長大，畢業於紐約市 立大學亨特學院，後在哥倫比亞大學取得法律學位；過去15年裡，她曾在州眾議員、兩屆市主計長辦公室工作，目前擔任國會眾議員孟昭文特別助理。

黃敏儀日前還獲得了紐約州兩位聯邦參議員舒默和陸天娜的背書支持。