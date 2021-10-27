市議員候選人Jaswal訪中華公所

Jaswal反對城區監獄、支持保留SHSAT，並反對削減警察經費。(記者顏嘉瑩/攝影)

以自由意識黨(Libertarian Party)身分，參選選區包括皇后區艾姆赫斯特和傑克森高地(Jackson Heights)的第25選區市議員候選人Suraj Jaswal，26日拜訪紐約中華公所，表示自己反對城區監獄 、支持保留特殊高中入學考試SHSAT，並反對削減警察 經費。

做為第一代移民，Jaswal過去曾在花旗集團(Citigroup)任職，也曾擔任大都會人壽(MetLife)行政助理(administrative assistant)，之後讀完工商管理碩士(MBA)，轉到環境法規領域，接著才慢慢踏足社區服務，並與政府機構交涉。

Jaswal的政見包括降低犯罪率並增進生活品質、設立城市食堂提供低價餐點、職位證照簡單化、學校小班制、降低地稅並減少房東和小商家的滯納金、增加社區健康中心、爭取聯邦補助改善交通系統、減少不必要經費、保護紐約市 受到氣候變遷影響、停止動物虐待、不要線性公園而要更多綠樹等。

對於城區監獄，Jaswal反對在社區興建監獄，也反對關閉雷克島監獄；他認為要解決雷克島內部設施老舊和管理問題，新建城區監獄雖可短暫解決，但隨之而來將衍生更多問題，最根本的方式是將雷克島逐步翻新，「為什麼要浪費大好的土地？」

Jaswal也反對削減警察經費，他建議可從當地社區和市立大學(CUNY)雇用更多警力；他說，與其他市民一樣，他也不想浪費經費在不需要以及多餘的事情上，但他支持紐約市警，並將自己和家庭的安全寄託在警察身上，若再削減經費，恐將造成負面效果。

在教育議題上，Jaswal支持保留SHSAT，他也認為市府應擴大辦理資優班(G&T)項目，如此才能讓那些努力的學生或能更多機會；市府應該支持學生共同朝更好的目標邁進，而不是為了其他不努力的學生，而降低全市的標準。