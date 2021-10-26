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亞當斯訪日落公園 了解商家困難

記者張晨／紐約報導
市長候選人亞當斯拜訪布碌崙日落公園，與小商業主談挑戰。(記者張晨/攝影)
市長候選人亞當斯拜訪布碌崙日落公園，與小商業主談挑戰。(記者張晨/攝影)

民主黨紐約市長候選人亞當斯(Eric Adams)25日訪問布碌崙(布魯克林)日落公園，並與當地多個小商業主交流，了解社區目前面臨的挑戰；商家代表提出，希望市府可將最有效的信息資源，及時傳遞給需要幫助的小企業主。

亞當斯當日在日落公園商業改進區(Sunset Park BID)執行董事埃斯特拉達(David Estrada)和數十位支持者的陪同下，沿布碌崙五大道交44街行至53街，並拜訪沿途的多個商家，以了解商家的經營情況及所面臨的困難。

亞當斯也與商該區探討了「開放街道」及戶外用餐計畫等政策對當地商家的影響，並稱市府的規則需具體清晰，因為這對商家和周圍居民都有十分重要的影響。

埃斯特拉達也表示，日落公園社區在基礎設施建設等多方面有著巨大需求，但卻經常被市府忽視，因為社區中大多數是移民、且英語非母語者。

「有時這種事情就發生在我們身上，但我們的聲音沒有被視為決定性的一部分。」埃斯特拉達對當地華裔民眾為8大道改道多次向市交通局發聲抗議的行為表示讚賞，並稱市府應更好地聆聽當地社區的聲音。

在被問及是否支持學校安裝金屬探測器並增加校警來保護學生安全時，亞當斯表示，學內暴力案件時有發生，他若當選市長，將與學校管理者、家長及學生代表等舉行會議，以了解學校的具體情況及最佳應對措施；此外，他也將使用比金屬探測器更先進的技術，以檢測學生是否攜帶武器入校。

亞當斯與埃斯特拉達(左一)沿布碌崙五大道交44街行至53街，探訪小商家。(記者張...
亞當斯與埃斯特拉達(左一)沿布碌崙五大道交44街行至53街，探訪小商家。(記者張晨/攝影)

亞當斯 日落公園 布碌崙

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