提前投票冷清 市長候選人今晚2辯

共和黨市長候選人史里華25日出席市府員工反對疫苗強制接種令示威活動。（記者和釗宇／攝影）

紐約市 長普選提前投票 進入第四天，數據顯示，提前投票前三天僅有4萬5000人左右投票，遠不及去年總統選舉提前投票同期的超過31萬人；民主黨候選人亞當斯 (Eric Adams)和共和黨候選人史里華(Curtis Sliwa)的第二場電視辯論訂於26日(周二)晚7時舉行。

根據市選舉委員會的數據，提前投票前三天，全市共有4萬5009人投票，其中曼哈頓1萬3627人，布朗士區5755人，布碌崙(布魯克林)1萬1185人，皇后區9792人，史泰登島4650人；本次普選前三天的提前投票總人數，遠不及去年總統大選提前投票前三天的31萬4723人，當時全市共有110萬人參加了提前投票。

本次提前投票選民熱情不高的原因可能是市長競選缺乏懸念，畢竟紐約市民主黨選民為共和黨選民的七倍，亞當斯大概率將勝選；普選將於11月2日(周二)舉行。

亞當斯和史里華訂於26日晚7時參加最後一次電視辯論，辯論將由WABC直播，民眾可登錄網頁https://reurl.cc/Okm1eX，提交想問的問題。

兩人也在抓緊時間拜票，亞當斯25日來到布碌崙(布魯克林)日落公園(Sunset Park)舉辦競選活動，拜訪小商業者和普通民眾，表示當選後要帶領紐約市擺脫疫情帶來的經濟低潮。

史里華則前往聲援反強制接種遊行，還表示支持嚴打槍擊案，市警應該執行更多逮捕，「四分之三的槍擊案嫌疑人未被拘捕，這就像是給罪犯做槍擊案的廣告。」