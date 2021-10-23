普選提前投票首日 法拉盛投票站冷清

黃敏儀(右)呼籲民眾積極普選投票。(黃敏儀競選辦公室提供)

普選提前投票 首日，位於法拉盛 41路的紐約 童軍俱樂部(The Boy's Club of New York)投票站略顯冷清；市議員民主黨候選人黃敏儀(Sandra Ung)表示，相較初選，普選的投票決定下屆市長與市議員等職，還涉及五項法規改革提案，呼籲民眾積極投票。

法拉盛41路的紐約童軍俱樂部投票站的協調員表示，相較於去年總統大選以及今年初選，參與普選提前投票人數較少，站點較為冷清；他指出，前來投票的亞裔年輕居民較多，熟悉整個投票流程。

當日前來投票的周傑森(Jason Zhou，音譯)表示，他11月2日還需照常上班，因此趕在提前投票日參與選舉；他說，今年市府競選的職位較為重要，尤其聽說第20選區的市議員也要換人，因此當天特來投票，希望自己用選票說話。

黃敏儀表示，今年6月初選，市議會第20選區有六名華裔、一名韓裔與一名西語裔參與，選民參與提前投票的熱情較為高漲；相較於初選，她說，當日的提前投票站較為冷清。

對於此次普選，黃敏儀表示，民眾除了選出心儀的市長、主計長、區長與市議員等職位外，還要決定五項法規的改革提案是否通過；她舉例說，這些提案關於缺席投票與環保等多項政策改變，呼籲民眾使用自己的權益，積極參與投票，「無論是不是第20選區的選民，都請積極投票」。