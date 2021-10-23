馬泰訪世報 承諾為民發聲

馬泰22日拜訪世界日報，他重申，反對社區監獄計畫與支持特殊高中入學考試等政見，確保新市府聽見民眾的訴求。(記者牟蘭／攝影)

市議會第一選區民主黨市議員參選人馬泰(Christopher Marte)22日拜訪世界日報，他重申，反對社區監獄計畫，支持特殊高中入學考試，要求政府提供更多進入資優班 的考試機會，為轄區提供更多平價屋，確保市府新團隊聽見民眾的訴求。

馬泰22日在政治顧問黃華清等人陪同下，拜訪世報，暢談政見，由北美世界日報副總編輯魏碧洲接待；他表示，初選結束後，他繼續拜訪社區的居民與非營利組織，了解他們面臨困境，期盼日後為選民發聲。

對於曼哈頓華埠住房貴族化，馬泰表示，當地的酒店與高樓四起，有大量的華裔已離開了華埠，留下的民眾面臨住房貴的經濟壓力；他承諾，若當選，將通過修改土地分區使用法規(Zoning Code)，為當地爭取更多的平價屋、公園與老人中心等，為所有居民提供良好的居住環境。

對於社區監獄計畫，馬泰表示，民主黨市長候選人亞當斯(Eric Adams)支持這項計畫，但也承諾會聽取市議員的意見；他表示，自己一直反對這項計畫實施，日後將聯合同儕繼續反對該計畫實施。

對於資優班，馬泰表示，他希望政府日後對這項計畫改革，增加不同年齡層參加資優班考試的資格；他說，紐約市 的移民眾多，許多在移民家庭 長大的孩子，或因沒有語言優勢與資優班失之交臂；他補充，自己反對取消特殊高中入學考試，希望市府為學生提供公平的教育資源。

馬泰還指出，颶風艾妲(Ida)肆虐紐約，導致多地出現洪澇危機，他呼籲，政府與民眾應更關注環保問題，否則未來曼哈頓也可能被洪水淹沒；他說，自己的多項政綱需要長期執行，兩年任期結束後，仍會繼續競選這一職位。