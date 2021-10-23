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白育青造勢 普選前最後衝刺

記者牟蘭／紐約報導
白育青(右五)22日在法拉盛喜來登大酒店舉辦選前造勢活動，多名支持者參與支持。(記者牟蘭／攝影)
白育青(右五)22日在法拉盛喜來登大酒店舉辦選前造勢活動，多名支持者參與支持。(記者牟蘭／攝影)

普選提前投票前一天，第20選區市議員共和黨和保守黨候選人白育青(Yu-Ching Pai)22日在法拉盛為選舉造勢，感謝義工與選民的支持；他承諾，若當選將改善治安、反對取消資優班、幫助小商家復甦等，呼籲民眾積極投票，提高亞裔的投票率。

白育青22日在法拉盛喜來登大酒店舉辦選前造勢活動，多名支持者參與支持；他感謝民眾的支持，並表示23日起他將走訪多個提前投票點，為普選最後衝刺。

白育青重申，若勝出，他將致力於改善當地治安，反對市府削減警局預算；對於教育，他反對市府取消資優班，要求保留特殊高中入學考試，為所有學生提供公平的入學考試機會。

白育青說，他將繼續幫助小商家申請補助，促進當地的經濟發展，為低收入者爭取更多平價屋，解決住房貴族化等問題。

曾任法拉盛獅子會會長的白育青將在今年11月普選中，與民主黨候選人黃敏儀(Sandra Ung)角逐第20選區的市議員；他說，自己八歲時與父母移民美國，家中曾經濟拮据，他通過公立教育改寫他的人生軌跡，之後成為一位會計師，因此更了解移民的艱辛。

今年普選的提前投票時間為23日至31日，普選投票時間為11月2日。

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