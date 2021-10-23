福克斯挑戰紀思庭 支持打疫苗反對強制

川普支持者、共和黨商人福克斯。(記者顏潔恩/攝影)

布碌崙(布魯克林)貝瑞吉民主黨籍市議員紀思庭(Justin Brannan)今年競選連任，挑戰他的對手是無政治背景的共和黨籍商人福克斯(Brian Fox)，兩人日前接受媒體採訪，分享政見；福克斯提到支持打疫苗 、但反對政府強制民眾接種，紀思庭則持相反意見，出於大眾安全應推行接種令。

紀思庭代表華裔人口近年增多的貝瑞吉、戴克高地、班森賀的第43選區，是紐約市 少數共和黨能占有一地席位的選區，面臨前總統川普支持者的福克斯，紀思庭表示不會輕敵。

兩人近日接受採訪所透露的政見相差甚遠，紀思庭表示為大眾安全，所有人應接種新冠疫苗，有任何醫療上的擔憂應諮詢醫生、而不是依靠社群媒體的不實消息；相信科學數據的他理解政府推行接種令的由衷，小商家不該因不遵守條令的顧客而苦惱，而民眾也不該把氣出在遵守防疫政策的業者上。

福克斯則強調自己已接種，作為民選官員也會鼓勵大眾接種，但並不支持推行疫苗令；「人們應該有選擇的權利，這才是『美國式』。」

治安相對較好的貝瑞吉近來犯罪頻繁，紀思庭首先反駁這一說法，表示市警68分局的紀錄顯示，過去一個月內當地的犯罪率比今年初下降20%，且居民與警察 相處和諧；對於對手控其支持削減警局經費、保釋改革等，他也解釋真相並非如此，今年的財政預算案包括給紐約市警有史來最高的經費，而他投下贊成票，眾所周知他也和警方保持很好的關係。

福克斯稱貝瑞吉治安亮紅燈是促使他參選的原因，他支持增加警局經費、主張重推「破窗政策」(Broken Window policing)，對輕度犯罪執法，以及安排便衣警察重返社區；「我們需要有常識的人在市議會中」，批評紀思庭的「空想理論」在損害整個社區。