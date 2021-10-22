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舊金山華裔記者遭嘲諷「憤怒亞裔臉」傳媒界譴責

李琳達催票：我還沒贏

記者牟蘭／紐約報導
李琳達表示，許多亞裔民眾不了解美國投票制度，誤認為她已獲勝，她呼籲選民積極參與普選，選出代表社區聲音民代。(記者牟蘭／攝影)
李琳達表示，許多亞裔民眾不了解美國投票制度，誤認為她已獲勝，她呼籲選民積極參與普選，選出代表社區聲音民代。(記者牟蘭／攝影)

普選提前投票訂於23日(周六)開始，第23選區市議員民主黨候選人李琳達(Linda Lee，見圖，記者牟蘭攝影)21日表示，許多亞裔民眾不了解美國投票制度，誤認為她已經獲勝，她表示，「我還沒贏」，呼籲選民積極參與普選投票；她承諾，若當選，將反對取消資優班與特殊高中入學考試，嚴打仇恨犯罪，為選區爭取更多資源。

在紐約出生並長大的韓裔李琳達，11年前搬到皇后區橡園(Oakland Gardens)居住，擔任貝賽韓裔社區服務中心(KCS)執行總裁與皇后區第11社區委員委員；她於今年首次參與市議員的選舉，並在第23選區市議員民主黨黨內初選中勝出，若當選，將成為該選區首位亞裔、女性市議員。

初選結束後，市府頒布多項政令，其中包括現任市長白思豪(Bill de Blasio)突然宣布取消「資優班」項目消息；李琳達對此表示不滿，並指出，市府事先並未與社區溝通，強行剝奪孩子的教育資源，「就像是要取消特殊高中入學考試，市府事先未與社區溝通」。

李琳達說，市府取消資優班的計畫，並不能改善教育資源分配不公的現狀；她補充，資優班與特殊高中的亞裔學生只占亞裔人口的一部分，全市目前還有許多亞裔高中生，甚至無法順利畢業，呼籲下任市長提供公平的教育機會。

對於仇恨亞裔犯罪，李琳達表示，第23選區有43%的亞裔，是全市亞裔人口的第二的選區；她說，許多亞裔受害人遇到罪案後，不敢報警，她希望成為民眾與政府溝通的橋樑，幫助受害人與警方溝通。

李琳達說，許多亞裔民眾誤認為她已在選舉中獲勝，但她指出，她還需與共和黨與保守黨候選人賴利(James Reilly)愛普選決戰，呼籲選民積極投票， 提高亞裔的投票率；普選日為11月2日，提前投票從23日至31日。

亞裔 投票 資優班

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