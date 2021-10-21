家護員挺馬泰 盼廢24小時工作制

家庭護理員20日為馬泰造勢，馬泰承諾當選後爭取立法廢除24小時工作日。（記者金春香／攝影）

普選臨近，華裔家庭護理員20日發起支持市議會第一選區民主黨市議員參選人馬泰(Christopher Marte)造勢活動，大家表示馬泰的母親也是護理員，而他更是一直以來支持護理員、反對24小時工作 制，馬泰承諾當選後爭取立法廢除24小時工作制。

馬泰表示，包括華裔在內的少數族裔中有許多都任護理人員，超時工作，卻只能領取一半的薪水。「我媽媽也是一名家庭護理人員，去工作要從下城花近兩小時到布朗士工作，我深知護理人員的辛苦及遭受的不平等對待。」

馬泰說，家庭護理人員大部分為女性，因此還涉及到這些護理人員的家庭維持；「工作幾個小時就應領多少薪水，這是理所當然的，我們不應繼續忽視這個問題。」他承諾當選後在市議會提出相關提案，早日立法廢除24小時工作日。

從事護理員工作超過20年的陳珠琴表示，馬泰不僅關心華人社區和華人疾苦，更關心廣大護理員，言行一致，「我們這些護理，來自不同的護理公司，有些曾每天做工24小時，有些現在還做24小時。」

她說，疫情 期間，大家外出都很危險，特別是心理壓力巨大，護理員冒著危險，繼續出門照顧病人，然而在疫情最危險的時候，護理公司連最起碼的防疫口罩 都不給她們，有些公司給的口罩根本不能用，這時是馬泰雪中送炭，透過華人職工會給護理員很多高質量口罩。

陳珠琴表示，馬泰從過去到現在一直反對24小時工作制，大家都記在心裡，希望他能高票當選，保護社區不被摧毀，也要市府更多撥款給受疫情打擊最大的餐館行業，並幫助護理員追回欠薪及廢除24小時工作日，改為兩班制。