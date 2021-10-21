我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

放送最政治不正確的娛樂？川普創立新社媒宣告回歸

兒童福利金月發300元 拜登提只延1年 民主黨轟大錯

家護員挺馬泰 盼廢24小時工作制

記者金春香／紐約報導
家庭護理員20日為馬泰造勢，馬泰承諾當選後爭取立法廢除24小時工作日。（記者金春香／攝影）
家庭護理員20日為馬泰造勢，馬泰承諾當選後爭取立法廢除24小時工作日。（記者金春香／攝影）

普選臨近，華裔家庭護理員20日發起支持市議會第一選區民主黨市議員參選人馬泰(Christopher Marte)造勢活動，大家表示馬泰的母親也是護理員，而他更是一直以來支持護理員、反對24小時工作制，馬泰承諾當選後爭取立法廢除24小時工作制。

馬泰表示，包括華裔在內的少數族裔中有許多都任護理人員，超時工作，卻只能領取一半的薪水。「我媽媽也是一名家庭護理人員，去工作要從下城花近兩小時到布朗士工作，我深知護理人員的辛苦及遭受的不平等對待。」

馬泰說，家庭護理人員大部分為女性，因此還涉及到這些護理人員的家庭維持；「工作幾個小時就應領多少薪水，這是理所當然的，我們不應繼續忽視這個問題。」他承諾當選後在市議會提出相關提案，早日立法廢除24小時工作日。

從事護理員工作超過20年的陳珠琴表示，馬泰不僅關心華人社區和華人疾苦，更關心廣大護理員，言行一致，「我們這些護理，來自不同的護理公司，有些曾每天做工24小時，有些現在還做24小時。」

她說，疫情期間，大家外出都很危險，特別是心理壓力巨大，護理員冒著危險，繼續出門照顧病人，然而在疫情最危險的時候，護理公司連最起碼的防疫口罩都不給她們，有些公司給的口罩根本不能用，這時是馬泰雪中送炭，透過華人職工會給護理員很多高質量口罩。

陳珠琴表示，馬泰從過去到現在一直反對24小時工作制，大家都記在心裡，希望他能高票當選，保護社區不被摧毀，也要市府更多撥款給受疫情打擊最大的餐館行業，並幫助護理員追回欠薪及廢除24小時工作日，改為兩班制。

工作 疫情 口罩

上一則

共和黨市議員候選人 白育青拜會世報

下一則

8大道建遊民收容所計畫曝光 華社強烈反對

延伸閱讀

感恩護理周五舉行大型招聘會

感恩護理周五舉行大型招聘會
青少年頻遭槍擊 家長籲嚴控槍支

青少年頻遭槍擊 家長籲嚴控槍支
逾半開放街道未落實 低收入社區常見

逾半開放街道未落實 低收入社區常見
紐約開放周回歸 探索建築之美 逾200地點免費體驗

紐約開放周回歸 探索建築之美 逾200地點免費體驗
五分局局長張保羅 晉升副督察

五分局局長張保羅 晉升副督察

熱門新聞

在72分局服務的華裔女警吳依凡。(讀者提供)

怒殺情敵 紐約華裔女警被指占有慾強…分手後跟蹤糾纏、亮槍威脅

2021-10-15 10:30
24歲死者梁嘉米。(取自GoFundMe網站)

紐約州檢察長辦公室查華裔女警殺人案 死者友人發起網路捐款

2021-10-15 14:56
陳菊是個熱愛生活的人，對家人、社團和鄉親都充滿熱情。(家人提供)

美國上海同鄉會創會會長 突破性染疫離世

2021-10-15 02:30
華裔女警開槍射傷前女友，射殺前女友的新情人。(Citizen視頻截圖)

女友別戀 華裔女警開槍1死1傷

2021-10-14 02:30
在72分局服務的華裔女警吳依凡。(讀者提供)

紐約華裔女警槍殺案 案發前數日雙方恐爭執

2021-10-16 09:19
亞裔外賣郎被搶後仍遭人捅死，案發一早現場仍被警方封鎖。(記者張晨/攝影)

曼哈頓華埠1天3起捅人案致2死 又有亞裔外賣郎喪命

2021-10-16 16:42

超人氣

更多 >
IRS查帳戶門檻600元→1萬元 共和黨轟：仍侵犯隱私

IRS查帳戶門檻600元→1萬元 共和黨轟：仍侵犯隱私
瘋漢白晝持刀闖銀行 芝亞裔女銀行員遭當場刺死

瘋漢白晝持刀闖銀行 芝亞裔女銀行員遭當場刺死

美駐中大使任命聽證 伯恩斯：中國沒那麼「神」

美駐中大使任命聽證 伯恩斯：中國沒那麼「神」
佛州網紅沛提托命案新進展 找到失蹤未婚夫疑似遺骸

佛州網紅沛提托命案新進展 找到失蹤未婚夫疑似遺骸
320萬年薪傲視全州公務員 華州教練拒打疫苗遭開除

320萬年薪傲視全州公務員 華州教練拒打疫苗遭開除