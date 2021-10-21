我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

放送最政治不正確的娛樂？川普創立新社媒宣告回歸

兒童福利金月發300元 拜登提只延1年 民主黨轟大錯

共和黨市議員候選人 白育青拜會世報

記者張心／紐約報導
市議員共和黨候選人白育青(中)及其團隊拜訪世界日報。（記者張心／攝影）
市議員共和黨候選人白育青(中)及其團隊拜訪世界日報。（記者張心／攝影）

第20選區市議員共和黨候選人白育青(Yu-Ching Pai)20日拜會世界日報，承諾當選後會改善社會治安，反對取消資優班，幫助小型企業復甦，呼籲選民在普選時跨黨投票支持他。

北美世界日報副總編輯魏碧洲與公共事務處處長黎冠中，與白育青及其競選助理團隊座談，並提問改善法拉盛民生和華人社區未來發展的政策構想。

白育青表示，他成長於曼哈頓華埠的普通家庭，母親是外賣員，父親是餐館廚師，靠個人打拼有了今天的所得，非常理解底層勞苦大眾生活的不易；如果能夠當選，他會努力解決法拉盛民眾最關心的議題，包括社會治安、資優班教育、小企業復甦、可負擔房屋、市中心公車道停車、恢復警察經費等問題。

「我希望能改變法拉盛的一些結構性問題，譬如目前皇后區第七社區委員會應該更公開透明，而不是某個地方都動工了，老百姓才知道，原來這裡要建樓房」，白育青表示，當前政府和華人建商合作，拉高了法拉盛市中心的房價，導致很多中低收入群體無法享受居住城中的便利，他承諾若當選，會會優化住房的分配，將可負擔住房給一般收入的群體使用。

關於11月2日的普選，白育青呼籲群眾積極投票給自己，尤其是華人選民應該主動享用投票權利，「這次可以跨黨投票，大家不需要擔心失去什麼，選擇白育青只會得到更多。」

法拉盛 投票 華人

上一則

紐約客談／強加單行道、收容所 8大道屢被市府開刀

下一則

家護員挺馬泰 盼廢24小時工作制

延伸閱讀

皇后區小頸將再添中國超市 華人歡迎

皇后區小頸將再添中國超市 華人歡迎
緬街公車專用道試行 法拉盛商家叫苦連連

緬街公車專用道試行 法拉盛商家叫苦連連
紐約客談／公車道扼殺生計 交通局視而不見

紐約客談／公車道扼殺生計 交通局視而不見
黃敏儀拜訪世報 承諾為華人發聲

黃敏儀拜訪世報 承諾為華人發聲
法拉盛商改區舉辦第五屆籌款晚宴

法拉盛商改區舉辦第五屆籌款晚宴

熱門新聞

在72分局服務的華裔女警吳依凡。(讀者提供)

怒殺情敵 紐約華裔女警被指占有慾強…分手後跟蹤糾纏、亮槍威脅

2021-10-15 10:30
24歲死者梁嘉米。(取自GoFundMe網站)

紐約州檢察長辦公室查華裔女警殺人案 死者友人發起網路捐款

2021-10-15 14:56
陳菊是個熱愛生活的人，對家人、社團和鄉親都充滿熱情。(家人提供)

美國上海同鄉會創會會長 突破性染疫離世

2021-10-15 02:30
華裔女警開槍射傷前女友，射殺前女友的新情人。(Citizen視頻截圖)

女友別戀 華裔女警開槍1死1傷

2021-10-14 02:30
在72分局服務的華裔女警吳依凡。(讀者提供)

紐約華裔女警槍殺案 案發前數日雙方恐爭執

2021-10-16 09:19
亞裔外賣郎被搶後仍遭人捅死，案發一早現場仍被警方封鎖。(記者張晨/攝影)

曼哈頓華埠1天3起捅人案致2死 又有亞裔外賣郎喪命

2021-10-16 16:42

超人氣

更多 >
IRS查帳戶門檻600元→1萬元 共和黨轟：仍侵犯隱私

IRS查帳戶門檻600元→1萬元 共和黨轟：仍侵犯隱私
瘋漢白晝持刀闖銀行 芝亞裔女銀行員遭當場刺死

瘋漢白晝持刀闖銀行 芝亞裔女銀行員遭當場刺死

美駐中大使任命聽證 伯恩斯：中國沒那麼「神」

美駐中大使任命聽證 伯恩斯：中國沒那麼「神」
佛州網紅沛提托命案新進展 找到失蹤未婚夫疑似遺骸

佛州網紅沛提托命案新進展 找到失蹤未婚夫疑似遺骸
320萬年薪傲視全州公務員 華州教練拒打疫苗遭開除

320萬年薪傲視全州公務員 華州教練拒打疫苗遭開除