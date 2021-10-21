共和黨市議員候選人 白育青拜會世報

市議員共和黨候選人白育青(中)及其團隊拜訪世界日報。（記者張心／攝影）

第20選區市議員共和黨候選人白育青(Yu-Ching Pai)20日拜會世界日報，承諾當選後會改善社會治安，反對取消資優班，幫助小型企業復甦，呼籲選民在普選時跨黨投票 支持他。

北美世界日報副總編輯魏碧洲與公共事務處處長黎冠中，與白育青及其競選助理團隊座談，並提問改善法拉盛 民生和華人 社區未來發展的政策構想。

白育青表示，他成長於曼哈頓華埠的普通家庭，母親是外賣員，父親是餐館廚師，靠個人打拼有了今天的所得，非常理解底層勞苦大眾生活的不易；如果能夠當選，他會努力解決法拉盛民眾最關心的議題，包括社會治安、資優班教育、小企業復甦、可負擔房屋、市中心公車道停車、恢復警察經費等問題。

「我希望能改變法拉盛的一些結構性問題，譬如目前皇后區第七社區委員會應該更公開透明，而不是某個地方都動工了，老百姓才知道，原來這裡要建樓房」，白育青表示，當前政府和華人建商合作，拉高了法拉盛市中心的房價，導致很多中低收入群體無法享受居住城中的便利，他承諾若當選，會會優化住房的分配，將可負擔住房給一般收入的群體使用。

關於11月2日的普選，白育青呼籲群眾積極投票給自己，尤其是華人選民應該主動享用投票權利，「這次可以跨黨投票，大家不需要擔心失去什麼，選擇白育青只會得到更多。」