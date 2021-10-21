市議會第1選區候選人論壇 馬泰缺席

紐約同源會舉辦市議會第一選區參選人論壇，是疫情爆發以來該選區首場線下論壇，馬泰缺席；左一為塔波若芙，左二為莫美倫。（記者金春香／攝影）

紐約同源會(CACAGNY)20日舉辦市議會第一選區參選人論壇，是疫情爆發以來該選區首場線下論壇，但民主黨候選人馬泰(Christopher Marte)以主辦方支持其他候選人、從未公平對待其參選為由拒絕參加，獨立候選人莫美倫(Maud Maron)和共和黨參選人塔波若芙(Jacqueline Toboroff)稱馬泰此舉是明顯不重視這場針對華埠 議題的論壇，且是他不敢當場面對其他挑戰者直接發問的表現。

論壇圍繞華埠經濟復甦、城區監獄 、犯罪與安全、遊民、教育和房屋問題展開，與經歷了6月初選、對華社有更深了解並獲得支持的莫美倫相比，塔波若芙在很多問題上的回答稍顯簡短，很多回答都較為泛泛，其競選重點是反對削減警察 經費、加強警察執法、打擊犯罪以保證更多人光顧華埠商家，在教育問題上支持標準化成績錄取原則、支持擴大資優班項目。

已經獲得市警察工會(PBA)背書的莫美倫表示，她深知警民合作的重要性，尤其在當下反亞裔仇恨犯罪仍猖獗的情況下，承諾將與警方合作改善社區治安；在遊民問題上，她指出很多人寧願露宿街頭也不願去收留所，市府需要解決收留所經營者腐敗、無法提供有效服務的問題。

華埠監獄問題上，二人都表示反對社區監獄是所有人的一致呼聲，但市府若關閉雷克島監獄，之後如何安置這些囚犯才是關鍵，莫美倫稱會與州府、市府相關部門緊密合作，塔波若芙則稱雷克島監獄不一定要關閉，那裡的危機仍有解決的空間。

二人都支持擴大資優班項目，莫美倫提出將該項目擴大為全體學生都可獲得參與測試機會，把項目帶到目前沒有的地方，而不是為了所謂的公平而降低標準，否則從長遠來看對學生、對紐約市甚至全美的發展都無益處。

對於馬泰的缺席，莫美倫表示自己絕不會因所活動有反對者而拒絕出席，無論自己獲得支持還是反對，她都堅定個人立場，不會因參會者是誰而改變言論，「作為市議員，我們就是要與持不同意見者交流，尋求合作。」塔波若芙則稱馬泰缺席是不尊重華社的表現，也說明他不敢與兩位在教育和安全問題上堅持自己立場的兩位母親直接對談。

馬泰方面則稱參選人論壇應由中立機構舉辦，但同源會未對馬泰參選給予公正評論，且同源會支持莫美倫參選；同源會則表示他們未背書任何參選人。