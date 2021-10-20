保衛資優班 莫美倫訪中華總商會

市議員候選人莫美倫日前到華埠拜訪中華總商會，闡述政見。(紐約中華總商會提供)

曼哈頓第一選區市議員候選人莫美倫(Maud Maron)日前拜訪紐約中華總商會，闡述政見；由於市長白思豪(Bill de Blasio)日前宣布將以「智慧紐約」(Brilliant NYC)項目取代現行資優班 項目(Gifted and Talented)，關心教育 議題的莫美倫除了提到華埠社區問題，她也表示將會與家長站在一起，並為拯救資優班、全民優質教育而戰。

以獨立黨候選人參選市議員的莫美倫，就社區治安、監獄、小商家等各個議題提出政見，而關心教育議題的她，在過去也積極反對白思豪的教育改革計畫，從取消特殊高中入學考試(SHSAT)到取消資優班等，莫美倫同時也是「紐約市 加強課程和教育家長領導」組織(Place NYC)的共同創辦人。

日前白思豪在未與家長溝通的情況下，突然宣布將取消資優班項目，並由為所有學生提供「加速學習」資源的「智慧紐約」(Brilliant NYC)項目取代，聲稱新項目可造福的學生數量為資優班的26倍；莫美倫表示，在突然取消資優班後，接下來的學生就無法在課堂上，學習那些可以為他們的學業帶來新挑戰與機會的課程，她也支持目前反對取消資優班家長的要求，市府應該擴大資優班。

莫美倫也反對城區監獄、支持開放柏路(Park Row)，並呼籲市府與州府共同整合資源，解決遊民問題等。

當天與會者包括中華總商會董事長于金山、副董事長鄧遐勳、青商部理事長盧元龍、孔子大廈董事長梅犖生、董事田麗美、會員司徒長群，紐約余風采堂成員及十多位支持者。