布碌崙華社籲華人普選投票 「不分黨派」

布碌崙華人社區人士19日舉行會議，鼓勵華人選民參加普選投票。(記者顏潔恩/攝影)

紐約11月2日普選在即，布碌崙(布魯克林)華人 社團19日舉行會議，互換信息，如選民目前面臨的問題及疑惑等；與會者表示，提升華人政治參與度是最重要的目標，唯有這樣才能增加華人在美國的地位和力量，將盡全力呼籲選民出來投票 。

傳心家長協會陳偉儀、美國福建老人互助會會長盧彪均表示，很多華人長者以為6月初選後選舉已結束，全然不知11月初才是決選，近期收到缺席選票時還覺得疑惑；盧彪希望能將正確信息帶給選民，11月2日的普選當天，投票不分黨派，只需投給心儀的候選人。

布碌崙社聯會會長費小蓮說，華人積極投票很關鍵，特別是在當前針對亞裔的偏見愈演愈烈之際，必須靠著參政力量保護自己；華策會布碌崙分會主任梅兆波也補充，參政才能讓華人的聲音更大、在主流占有一席之地，獲得重視後方能向政府取得資源，「無論是提前投票、缺席投票、還是普選日當天到投票站投票，追根究底就是要投下手中的那一票」。

布碌崙華聯會經理鄧銘賢表示，本月23日提前投票便開始，另外提前投票及普選日的地點可能不同，必須提醒長者，出門投票時要查詢好相關地點；華人普遍使用的社群媒體偶爾也會散布不正確的消息，呼籲民眾若有疑問，除能向華人組織求助外、也可到民選官員辦公室詢問，獲取信息要依賴正規媒體。

根據市選舉局消息，今年選票除投選公職外，還會針對多個提案進行公投，包括選區重畫改革、享有健康環境的權利、選舉日選民註冊、無需理由來申請缺席投票、以及將紐約市 民事法院授理案件金額由最高上限2萬5000元調升至5萬元等；這些提案對紐約市的未來、市民的生活有很大影響，呼籲華人選民在投票前了解相關信息。

社區人士呼籲選民要呼朋喚友，號召有資格投票的公民積極投票，投票站也會有中文翻譯員，任何問題都可隨時求助。