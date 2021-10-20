將討論重開柏路 馬泰訪中華公所

市議員候選人馬泰日前拜訪中華公所，向社區重申競選政見。(記者顏嘉瑩/攝影)

市議會第一選區民主黨市議員參選人馬泰(Christopher Marte)，日前拜訪紐約中華公所，表示將與聯邦參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)會面，討論柏路(Park Row)重開問題，另外普選之後也將與市長候選人、布碌崙(布魯克林)區長亞當斯 (Eric Adams)共同商討城區監獄 事宜。

柏路為連接曼哈頓下城和華埠 的交通動脈，在初選前馬泰即承諾若當選，將重開柏路、將人流吸引到華埠；馬泰表示，11月2日(周二)普選在即，他將與舒默會面，與聯邦層級展開對話，積極推動柏路重開。

對於興建華埠監獄，馬泰則重申反對立場，但他支持關閉雷克島監獄；他表示，目前民主黨市長候選人亞當斯反對城區監獄，在普選後他期望與亞當斯會面，共同反對興建城區監獄；馬泰認為，市府應該要透過教育和計畫協助囚犯、降低犯罪率，以及監獄的犯人數量，另外也要增加對非營利組織的撥款，解決心理健康問題。

大型酒樓為支撐華埠經濟不可或缺的一環，但疫情以來不少大型酒樓歇業，馬泰說，上任後他將會爭取大型酒樓的重新開業；而東百老匯上的怡東商場和新怡東大酒樓，馬泰表示，目前怡東商場管理層已找到新的合作夥伴，倘若市管理服務局(DCAS)仍決定收回經營權，也將確保整個過程公開透明，並積極傳達社區聲音。