黃敏儀拜訪世報 承諾為華人發聲

市議會第20選區民主黨候選人市議員黃敏儀(右)19日訪問世界日報，與世界日報北美總管理處總經理兼紐約社社長張漢昇會面。(記者牟蘭／攝影)

第20選區市議員民主黨候選人黃敏儀(Sandra Ung)19日拜會世界日報，她承諾，若當選，將團結同儕，改善法拉盛 的交通、非法攤販與遊民等問題，解決當地住房緊缺，推動地下室合法化等議題，呼籲民眾在11月2日普選日積極投票。

北美世界日報總管理處總經理兼紐約社社長張漢昇會見黃敏儀；世報副總編輯魏碧洲與公共事務處處長黎冠中接待。

黃敏儀表示，新冠疫情尚未結束，今年9月的颶風水災讓民眾再度雪上加霜，多位生活在不安全地下室的民眾不幸殞命，還有人面臨天價修理費；她說，若當選市議員，將推動地下室合法化，將部分可以安全居住地下室租給有需民眾，房東也可向市府申請低息貸款改善住房條件，解決住房緊缺問題。

對於法拉盛小商家多次反對的緬街公車專用道項目，黃敏儀說，她若當選，將與新任市長溝通，將全天候實施的公車專用道，改為上下班高峰期分段實施，讓私家車駕駛不再為罰單憂慮，讓商家不再為客源發愁。

黃敏儀補充，她將與市府的各部門溝通，並和同儕合作，解決法拉盛的非法攤販與遊民日益增多的現象，「這不只是法拉盛的問題，也是全市的問題」；她還表示，將為取消資優班與選區重畫等議題發聲，保護選民的利益。

黃敏儀七歲與父母移民來美，畢業於紐約市 立大學亨特學院，後在哥倫比亞大學取得法律學位；過去15年，她曾在州眾議員 、兩屆市主計長辦公室工作，目前擔任國會眾議員孟昭文特別助理。