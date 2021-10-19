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公校強制接種 保留資優班？白思豪：新市長有權決定

記者和釗宇／紐約報導
市長候選人亞當斯(左二)再次表示考慮在紐約市公校推動強制接種，並重申保留並擴大資優班，白思豪(左一)表示亞當斯上任後有權自行作出決定。（市長辦公室提供）
市長候選人亞當斯(左二)再次表示考慮在紐約市公校推動強制接種，並重申保留並擴大資優班，白思豪(左一)表示亞當斯上任後有權自行作出決定。（市長辦公室提供）

民主黨紐約市長候選人亞當斯(Eric Adams)18日再次表示，若當選市長，如果聯邦政府批准兒童接種新冠疫苗，將考慮在紐約市公校推動強制接種，並重申保留並擴大資優班項目(Gifted and Talented)的立場；以上兩項政策均與現任市長白思豪(Bill de Blasio)相左，白思豪同日表示，他的任期今年就將結束，新市長有權自行作出決定。

亞當斯上周就曾表示，將考慮推動公校強制接種疫苗；他18日在少數族裔媒體記者會上重申這一觀點，亞當斯說，如果聯邦食品暨藥物管理局(FDA)完全批准為五至11歲兒童接種新冠疫苗，並且紐約市公衛專家也同意這一建議，他就將考慮在紐約市公校推動強制接種；「疫苗被緊急批准使用的時候，很多人可能有所遲疑，但全面批准後就會放心很多；因此如果FDA全面批准兒童接種疫苗，那就說明安全了。」

亞當斯說，如果當選，他將召集一個公衛和醫療專家團隊，對強制接種政策進行評估，「紐約市有疫苗接種的傳統，如果公衛專家團隊認為打新冠疫苗和打麻疹疫苗區別不大，我就會考慮他們的建議，我們要相信科學。」

不過，白思豪則一直明確表態不會在公校推動強制接種，他在18日的例行記者會上沒有正面回應亞當斯的立場；白思豪表示，關鍵問題是讓更多孩子安全上課，「我們現在仍然看到太多有關疫苗的不實信息，讓一些家長不願給孩子接種，即使接種符合孩子的利益。」

白思豪說，「我的任期到今年12月31日就將結束，新市長的任期從明年1月就將開始；我很尊重亞當斯，我們有很多交流，我們將緊密合作確保市民的利益；目前距離明年1月還有一段時間，亞當斯作為新市長將有權做出任何他認為符合公校最大利益的決定，我確定他將根據他的常識作出決定。」

亞當斯也重申了支持保留並擴大資優班項目的態度；他說，上任後將要求州議會繼續延長市長對紐約市公校的控制權，並將和家長、教師等各利益相關方討論資優班的改革，「我們應擴大資優班，目前的問題是只有少數社區的學校有資優班項目，這對其他社區不公平，助長了公校種族差異問題；同時我們也要關心有讀寫、學習障礙的學生，應定期對他們測試評估。」

紐約市 疫苗 亞當斯

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