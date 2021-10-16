紀思庭拚連任 30餘個華人團體背書

紐約市超過30個華人團體宣布背書支持紀思庭。(記者顏潔恩/攝影)

布碌崙(布魯克林)貝瑞吉民主黨籍市議員紀思庭(Justin Brannan)今年競選連任，過去四年內因政見與華人 契合，廣受華社支持；15日來自紐約市 超過30個華人團體在其貝瑞吉競選總部，背書紀思庭，他也表示勝選後會繼續與社區並肩作戰，助社區繁榮發展。

紀思庭所在的第43選區包括貝瑞吉、及小部分戴克高地、班森賀社區，但當天到場支持他的華人團體橫跨這些社區以外，紛紛為他送上祝福，表示這种支持來自於他過去四年的成績，身體力行支持華社所得。

支持者表示，很少有像紀思庭這樣關照華人的民選官員，對亞裔 非營利組織的撥款支持，令他們有更多資源造福社區；現在紀思庭拼連任，所有華人領袖都義不容辭，第一時間站出來支持。

「紀思庭一直是我們的朋友，關心我們的利益」，紐約中華公所主席于金山表示，勝選的紀思庭將會是市議會中資深的民選官員，有望成為首名來自布碌崙地區的市議長，以他的資歷絕對能勝任該職。

紀思庭表示，過去一年多以來，選區內的各族裔民眾相互協助配合，一路扶持終於熬過紐約市最難的時刻；但未來的挑戰仍在繼續，華社還在面臨針對亞裔暴力的威脅，他感謝華人民眾過去、現在和未來，都與他站在一起共進退，接下來也會繼續溝通解決各個問題。

紀思庭將在普選面臨無政治背景的共和黨籍商人福克斯(Brian Fox)的挑戰，據悉他是前總統川普支持者，數次在個人臉書轉發貼文，包括宣揚新冠病毒是謊言；福克斯是職業介紹公司Phillip Martin Talent的創辦人、在貝瑞吉土生土長，曾表示支持社區警務執法，當選後關注本地治安和小商業發展。