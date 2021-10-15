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新書爆料舊事 葛謨議論女性遭父教訓

編譯孫梁／綜合14日電
前州長葛謨年輕時曾因輕浮談論女人被父親教訓，可惜他終究還是因對女性不敬而下台。(美聯社)
前州長葛謨年輕時曾因輕浮談論女人被父親教訓，可惜他終究還是因對女性不敬而下台。(美聯社)

前州長葛謨和市長白思豪的女助手凱倫·欣頓(Karen Hinton)即將出版新書「陰莖政治：女人、男人和權力的回憶錄」(Penis Politics: A Memoir of Women, Men And Power)，書中提到葛謨的一段往事：他在大學時代曾因談論「喜歡大胸還是小胸的女人」，而被其老州長父親、時任紐約州務卿的馬里奧·葛謨(Mario Cuomo)訓斥。

欣頓曾是葛謨和白思豪的助理，她為葛謨工作可追溯到他擔任聯邦住房與城市發展部長時期，她後來指控葛謨20年前對她動手動腳和「不當擁抱」。

欣頓在訂於12月1日出版的書中寫道：「我擔任葛謨的新聞秘書期間，他跟我說過一段他大學時代的往事，當時他父親是紐約州的州務卿。」

當時老葛謨乘坐州府公務車參加活動，葛謨及一個朋友在車旁等候活動結束；期間兩人談到他們認識的女性，並比較她們誰的胸大和誰的小，以及大與小對男人的利弊，談論中兩人爆出大笑。

但車窗在兩人不知不覺中搖下，老葛謨原來已坐在車裡，聽到他們說的每句話；兩人的笑聲戛然而止，老葛謨氣憤地說：「不能再這樣說笑女人，無論是在我面前還是背後。」

欣頓在書中說：「葛謨辭職後的一天曾說，男人對女人的舉止有一條界線，但界線隨著他的成長而發生了變化；然而老葛謨知道界線在哪，他40年前就教導過他的兒子，一個稍後擔任州長的父親，教育一個再往後擔任州長的兒子。」

葛謨的發言人回擊說：「欣頓2018年曾表示『為葛謨和白思豪這樣的男上司工作，是我的榮幸；他們尊重女性，舉止得當。』她當時沒有使用博人眼球的醒目標題，如今卻不顧個人信譽，試圖改寫歷史。」

欣頓試圖說明權勢男人如何掌控女下屬，「我在一生中汲取了陰莖政治的教訓，包括高中時期的教練與校長、男友、大學教授、報紙主編、情人和政客；一直以來，我試圖把握與權勢男子交往的度，這種度是女人要從自己的生活中才能體會。」

葛謨 紐約州 白思豪

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