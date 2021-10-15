葛謨排擠霍楚 想拿大使官位換副州長

前州長葛謨為了排擠走霍楚，曾遊說拜登政府派她出任駐愛爾蘭或駐加拿大大使。(美聯社)

州長霍楚 (Kathy Hochul)還當副州長時，曾請高層派她當駐愛爾蘭或加拿大大使，交換紐約州 第二大的官位；不料時來運轉，竟然成了州長。

華盛頓郵報報導，今年1月，州長葛謨 助理打電話給她，說州長希望在競選連任時換掉她，找在紐約下州跟少數族裔淵源更深的人搭檔。

霍楚日前向郵報證實，確有此事，「我們(葛謨和我)不對盤，這是公開的秘密。」她說，2014年底黨內初選時，就已經是這樣，2018年又重演了一遍，「我還是屹立不搖。」

葛謨親信日前表示，葛謨助理群確實有在討論，由有實力的非洲裔女性取代霍楚擔任副州長，增添多元性，替執政團隊加分。

葛謨最親信的助理德羅莎(Melissa DeRosa)1月致電白宮，拜託拜登政府派霍楚出使愛爾蘭或加拿大；愛爾蘭是她的父祖之邦；她的故鄉水牛城就在美加邊界，距離加拿大首都渥太華車程不到六小時。

白宮消息來源指出，拜登團隊聽到這項要求，「狂笑不已，要走到門外才停得下來。」不過，白宮也沒有完全不理，回應道，讓她當個副部長(undersecretary)職位如何？霍楚同意，如果給她當商務部副部長，她可以接受。

到了2月底，這一切都告吹，因為葛謨的性醜聞爆炸開來，七個月後，終於被迫下台，第三個任期都沒做完。

霍楚不但沒被葛謨擠走，還順理成章接下他的州長大位；8月12日，葛謨正式離職前11天，她就宣布明年要競選「正式一任」州長。

拉葛謨下台的紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)連發兩彈，擊中葛謨要害：1月底，公布葛謨政府處理疫情種種不當之處；8月3日，發布報告指控現年63歲的葛謨先後性騷擾11名女性，受害人多為州政府員工，年齡多在20、30餘歲。