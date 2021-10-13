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被控濫用市警為家人服務 白思豪駁斥

記者顏潔恩／紐約報導
市長白思豪表示，市警保護市長是歷來慣例，圖為他日前在警方保護下到布碌崙出席社區活動。(取自市長Flickr)
市長白思豪表示，市警保護市長是歷來慣例，圖為他日前在警方保護下到布碌崙出席社區活動。(取自市長Flickr)

市長白思豪(Bill de Blasio)和家人涉嫌濫用市警總局(NYPD)資源，並在白思豪競選總統五個月內，用納稅人的錢支付他的安保費用，被市調查局(DOI)調查；白思豪12日表示，政治環境近年來愈加「分裂」和「暴力」，有關市長和其家人安保的問題，在全市五區以外的地方也都由市警來保護。

據DOI發布的調查報告，市警曾在白思豪要求下護送女兒從布碌崙(布魯克林)到市長官邸、開車送兒子往返紐約市和耶魯大學；此外市警還在他競選總統期間為他提供31萬9794元的安保服務，包括他前往波士頓紅襪(Red Sox)棒球隊比賽的費用、以及在同一車子中載送多名其他競選團隊工作人員。

調查局局長加內特(Margaret Garnett)表示，調查結果說明市警資源正在為政治服務，市警所做的不是安保工作，而是為白思豪一家提供禮賓服務。

白思豪12日表示，市警安保工作的目標就是保護市長和他們的家人，在紐約市歷來如此，隨著全美政治環境、社會變得分裂且暴力，市警更有理由提供全面保護；若有政治官員出城參與政治工作，市警依然會保障他們的安全。

負責市長安保工作的警探雷蒙(Howard Redmond)被指試圖掩蓋這些濫用行為，包括多個月以來拒絕上繳手機，直至被主管下令，促使DOI將資料交給曼哈頓地區檢察官辦公室，對他提出刑事控罪；但白思豪12日提到，市警部門已審核當局遞交的資料、曼哈頓檢方也無消息，說明不認為有提控的理由。

「他(雷蒙)30年以來都在服務民眾，接下來也會持續這麼做」，白思豪表示；市警發言人隨後也確認，雷蒙並沒有受到處分，目前還在照常上班。

白思豪 工作 紐約市

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