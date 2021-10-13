明年紐約州長選舉 霍楚36%支持率領先

最新民調顯示，現任紐約州長霍楚在民主黨初選中處於領先地位，競選支持率為36%。（州長辦公室提供）

2022年紐約州 長換屆選舉，最新民調 顯示，現任紐約州長霍楚 (Kathy Hochul)在民主黨初選中處於領先地位，支持率為36%，力壓州檢察長詹樂霞(Letitia James)、市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)等人；目前，霍楚擔任州長的支持率近五成，過半民眾認為霍楚是「不錯的領導者」。

根據瑪麗斯特學院民意研究所(Marist College Institute for Public Opinion)的最新民調，55%的民眾認可霍楚的施政，支持率和不支持率為49%對31%，56%的民眾認為她是「不錯的領導者」；在民主黨選民中，霍楚的支持率為70%，共和黨中為26%。

霍楚在就任州長之初就表示將尋求連任；除了霍楚之外，這份民調將詹樂霞、威廉姆斯和前州長葛謨(Andrew Cuomo)作為參選人，結果顯示，霍楚以36%的支持率排名第一，詹樂霞以24%排在第二，葛謨19%排第三，威廉姆斯的支持率為9%；若排除葛謨，霍楚的支持率則達到44%，詹樂霞28%，威廉姆斯15%。

雖然詹樂霞、威廉姆斯均曾暗示將參選州長，但尚未明確表態；此外，市長白思豪(Bill de Blasio)也曾暗示有意參選，但並未被包括在此次民調內。

葛謨團隊近期則頻頻放出消息，稱對目前民主黨的發展方向不滿意，讓人猜測他是否會捲土重來，畢竟他仍有1800萬元競選資金在手；不過，葛謨距離復出仍有很長一段路要走，根據民調，目前他的不支持率為53%，更有77%的民眾表示不希望他復出再選州長，民主黨選民也有74%這樣認為。

民調主任米林戈夫(Lee Miringoff)表示，「若葛謨要再選州長，必須大幅改變選民對他的印象。」

不過，紐約州選民對目前的發展方向與葛謨的看法頗為一致，比較悲觀；民調顯示，54%的選民認為紐約州正處在錯誤的發展方向，僅有39%的人認為發展趨勢較為正面。