亞裔參政新希望 民主黨提議增4選區

紐約州新的「獨立選區重畫委員會，有望在紐約市為亞裔及少數族裔人口占優的社區新設四個選區；圖為去年大選時的布碌崙華社投票站。（記者黃伊奕／攝影）

紐約州新的「獨立選區重畫委員會」於9月中旬提出了具有兩黨色彩的兩套選區重畫方案，其中包括州議會的選區重畫。根據民主黨人的重畫方案，紐約市 將可能在亞裔 及少數族裔人口占優的社區新設四個選區；雖然目前仍是初步方案，而且還要交由民主黨占多數的州議會討論，但亞裔社區人士從中看到了政治參與的希望。

為了亞裔的政治利益，全市20個亞裔組織為選區重畫提出建言，協調人員歐陽蕭安(Elizabeth OuYang)表示：「民主黨的方案呼應了亞裔社區的關切，既符合投票權法，也有利於匯集亞裔選民的力量。」

布碌崙 和皇后區的亞裔人口增長迅速，自2010年以來分別增多近43%和29%，兩地的亞裔社區領袖對選區重畫委員會展開遊說，主張在亞裔社區設立單一選區。

在布碌崙和皇后區的多個選區，亞裔是分布在不同的選區，包括州議會和聯邦參院的選區，結果導致亞裔的需求很難引起民選官員的重視，選民需要的服務也難以滿足。

每十年一次的選區重畫是根據去年人口普查的結果，共和黨人主張維持紐約市的選區基本不變，而民主黨人則提出新設四個選區，主要是在亞裔和少數族裔集中的社區，包括皇后區的里奇蒙丘(Richmond Hill)與South Ozone公園選區、Briarwood與牙買加丘(Jamaica Hills)選區、艾姆赫斯特選區，以及布碌崙(布魯克林)的日落公園與班森賀(Bensonhurst)選區。

布碌崙的亞裔占全區人口的45%，卻沒有產生一個亞裔民選官員；亞裔組織尋求在布碌崙設立第一個以亞裔為主的選區，日落公園的安服心公共健康服务中心负责人余曼玉(Mon Yuck Yu)說，班森賀現被分成四個州參議會選區，我們希望加強亞裔代表性，以維護社區的共同利益。