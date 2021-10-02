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唯一民主黨華裔市議員候選人黃敏儀 2日法拉盛籲投票

記者牟蘭／紐約報導
距離普選只有一個月，唯一的民主黨華裔市議員候選人黃敏儀2日在法拉盛图书馆前舉辦選舉投票動員集會。(記者牟蘭／攝影)
距離普選只有一個月，唯一的民主黨華裔市議員候選人黃敏儀2日在法拉盛图书馆前舉辦選舉投票動員集會。(記者牟蘭／攝影)

距離11月普選只有一個月，唯一的民主黨華裔市議員候選人黃敏儀(Sandra Ung)2日在皇后區公共圖書館法拉盛分館前舉辦選舉投票動員集會，國會眾議員孟昭文與現任市議員顧雅明以及多位社區僑領均到場力挺；黃敏儀感謝社區支持，呼籲尚未登記投票的民眾盡快登記，選出為民發聲的民選官員。

孟昭文表示，她與黃敏儀相識多年，稱讚對方放棄高薪的律師職業，長年來為社區奉獻；她說，法拉盛今年因水災，導致許多居民一個月都沒有煤氣，甚至無法在家中吃上一口熱飯，是黃敏儀多次前往當地服務，向災民贈送餐食，「我迫不及待想和她一起共事」。

顧雅明表示，黃敏儀的學歷與工作經驗能夠勝任這一職位，他希望對方上任後，興建平價屋、增加就業機會並改善公共治安等，幫助法拉盛早日從重創的疫情中復甦。

此外，顧雅明補充，雖然民主黨籍候選人在市議會第20選區的選舉中優勢較大，但呼籲民眾不要掉以輕心，鼓勵選民積極參與11月的投票，選出為社區發聲的市議員。

黃敏儀感謝民選官員的背書與社區人士的支持，她承諾，若當選，將為社區爭取更多資源，建立一站式服務中心，為不諳英文的低收入民眾提供糧食券(SNAP)等福利申請，並為小商家與家暴受害人提供相關資源協助等。

州眾議員布朗斯汀(Edward C. Braunstein)、第23選區市議員參選人李琳達(Linda Lee)、「亞裔之友總聯盟」主席團主席李天驥、美國紐約華人總商會會長徐家鵬與美國福建會館主席陳昭銀等均參與當天的會議表示支持。

黃敏儀競選辦公室提醒，若民眾尚未登記投票，可前往其辦公室填寫登記表格，地址為法拉盛40路135-15號401室，時間是上午11時到下午5時；今年普選的提前投票時間為23日至31日，普選投票時間為11月2日。

距離普選只有一個月，唯一的民主黨華裔市議員候選人黃敏儀2日在法拉盛图书馆前舉辦選...
距離普選只有一個月，唯一的民主黨華裔市議員候選人黃敏儀2日在法拉盛图书馆前舉辦選舉投票動員集會。(記者牟蘭／攝影)

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