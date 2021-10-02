我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中駐美大使秦剛受訪 2個字形容中美關係：不打不成交

中國前司法部長傅政華落馬 曾端掉「天上人間」

挺反仇亞 亞裔之友總聯盟 為皇后區長理查茲募款

記者牟蘭／紐約報導
為感謝理查茲多次為華裔發聲， 亞裔之友總聯盟日前為他在法拉盛舉辦籌款晚宴；前排左八起為李天驥、理查茲與顧雅明等。(記者牟蘭／攝影)
為感謝理查茲多次為華裔發聲， 亞裔之友總聯盟日前為他在法拉盛舉辦籌款晚宴；前排左八起為李天驥、理查茲與顧雅明等。(記者牟蘭／攝影)

為感謝皇后區區長理查茲(Donovan Richards)多次為反對仇恨亞裔行為發聲， 亞裔之友總聯盟日前為他在法拉盛舉辦籌款晚宴，目標款項為3萬元，100多名會員出席，支持他競選連任；聯盟主席團主席李天驥表示，期盼理查茲為非洲裔與亞裔搭建溝通平台，共同抵抗仇恨犯罪。

亞裔之友總聯盟9月30日晚為理查茲舉辦籌款晚宴，聯盟的共同主席李天驥 、徐家鵬、吳洪光與曾斐等以及榮譽主席顧雅明等百人參與當天活動表示支持。

李天驥表示，他與理查茲雖然相識不久，但對方在過去擔任皇后區區長的一年內，多次為華裔發聲，尤其是仇恨亞裔風氣四起時，他曾參加支持亞裔維權的遊行，並數次公開表示，誰打亞裔就是攻擊他，讓他備受感動。

作為首位皇后區的非洲裔區長，李天驥說，他希望理查茲能為亞裔與非洲裔搭建溝通平台，團結少數族裔，共同抵抗仇恨犯罪；他補充，因大部分政治理念相同，亞裔之友總聯盟為理查茲發起籌款，期盼他能繼續為移民社區發聲。

理查茲感謝華裔社區的支持，他表示，皇后區是多元文化地區，每一位居民都應受到保護，他譴責仇恨亞裔犯罪者，承諾嚴打這一問題；他說，為了幫助社區新移民盡快融入社區，他在任期內創建首個移民服務中心(Immigrant Welcome Center)，為民眾提供一站式服務。

理查茲曾任市議會第31選區市議員，前任區長凱茲(Melinda Katz)當選皇后區地區檢察官後，他在去年的補選中勝出，他今年以0.6%的票數優勢領先前市議員克勞莉(Elizabeth Crowley)，他將在11月與共和黨候選人茲米奇(Thomas Zmich)角逐區長職位。

亞裔 皇后區 移民

上一則

亞馬遜在「頭上」打廣告？梅西興訟

下一則

15起鉛中毐案 衛生局：與使用陶瓷器皿有關

延伸閱讀

為反仇恨亞裔發聲 亞裔之友總聯盟力挺皇后區區長連任

為反仇恨亞裔發聲 亞裔之友總聯盟力挺皇后區區長連任
專家：股市低迷 轉向債券避震

專家：股市低迷 轉向債券避震
「疫」掃陰霾 法拉盛秋季園遊會吸千人

「疫」掃陰霾 法拉盛秋季園遊會吸千人
近千人參與增強體魄 首屆全美華僑體育運動會閉幕

近千人參與增強體魄 首屆全美華僑體育運動會閉幕
法拉盛秋季園遊會 逾千人參與

法拉盛秋季園遊會 逾千人參與

熱門新聞

法拉盛一位26歲華男血床單裹屍，被警察發現死在法拉盛一處高檔公寓內。(記者張心／攝影)

紐約華男陳屍公寓 傳情婦在新墨西哥州落網

2021-09-27 10:13
日前失聯的長島中國留學生張礎開，已於日前尋得，目前正在醫院接受治療。(伍洪亮提供)

失聯長島中國留學生找到了 在醫院治療 家屬將赴美探望

2021-09-29 15:31
警方連續多日將停在街邊，當作Airbnb使用的非法貨車扣押。(取自NYC Sheriff推特)

紐約警查獲7非法貨車當露營車 Airbnb住一晚不到百元

2021-09-26 13:58
熱心人士拍下的非裔施暴者背影。（陳小姐提供）

「為什麼瞪我」地鐵非裔女毆打華裔女白領

2021-09-30 02:30
該男子因被韓貴平拒絕臨時搭車，用手機砸向受害人的右眼，導致對方可能失明。(市警提供)

華裔Uber司機拒載臨時搭乘遭攻擊 右眼恐失明

2021-09-30 12:16
秋天樹葉變色後的山景相當迷人。(取自Adirondack Scenic Railroad臉書)

紐約視覺、心靈之旅 乘火車賞秋葉 鐵道迷浪漫遊

2021-09-24 02:10

超人氣

更多 >
她指甲出現垂直凹槽 過來人警告：快就醫檢查

她指甲出現垂直凹槽 過來人警告：快就醫檢查
IRS：報告國外銀行和金融帳戶10月15日截止

IRS：報告國外銀行和金融帳戶10月15日截止
大法官卡瓦納確診新冠 1月已完全接種疫苗

大法官卡瓦納確診新冠 1月已完全接種疫苗
默克發表新冠口服藥 道指大漲482點

默克發表新冠口服藥 道指大漲482點
「X日」迫近 美國經濟可能大難臨頭

「X日」迫近 美國經濟可能大難臨頭