挺反仇亞 亞裔之友總聯盟 為皇后區長理查茲募款

為感謝理查茲多次為華裔發聲， 亞裔之友總聯盟日前為他在法拉盛舉辦籌款晚宴；前排左八起為李天驥、理查茲與顧雅明等。(記者牟蘭／攝影)

為感謝皇后區 區長理查茲(Donovan Richards)多次為反對仇恨亞裔 行為發聲， 亞裔之友總聯盟日前為他在法拉盛舉辦籌款晚宴，目標款項為3萬元，100多名會員出席，支持他競選連任；聯盟主席團主席李天驥表示，期盼理查茲為非洲裔與亞裔搭建溝通平台，共同抵抗仇恨犯罪。

亞裔之友總聯盟9月30日晚為理查茲舉辦籌款晚宴，聯盟的共同主席李天驥 、徐家鵬、吳洪光與曾斐等以及榮譽主席顧雅明等百人參與當天活動表示支持。

李天驥表示，他與理查茲雖然相識不久，但對方在過去擔任皇后區區長的一年內，多次為華裔發聲，尤其是仇恨亞裔風氣四起時，他曾參加支持亞裔維權的遊行，並數次公開表示，誰打亞裔就是攻擊他，讓他備受感動。

作為首位皇后區的非洲裔區長，李天驥說，他希望理查茲能為亞裔與非洲裔搭建溝通平台，團結少數族裔，共同抵抗仇恨犯罪；他補充，因大部分政治理念相同，亞裔之友總聯盟為理查茲發起籌款，期盼他能繼續為移民 社區發聲。

理查茲感謝華裔社區的支持，他表示，皇后區是多元文化地區，每一位居民都應受到保護，他譴責仇恨亞裔犯罪者，承諾嚴打這一問題；他說，為了幫助社區新移民盡快融入社區，他在任期內創建首個移民服務中心(Immigrant Welcome Center)，為民眾提供一站式服務。

理查茲曾任市議會第31選區市議員，前任區長凱茲(Melinda Katz)當選皇后區地區檢察官後，他在去年的補選中勝出，他今年以0.6%的票數優勢領先前市議員克勞莉(Elizabeth Crowley)，他將在11月與共和黨候選人茲米奇(Thomas Zmich)角逐區長職位。