團結中間選民 楊安澤創「前進黨」 要讓政治回歸中道

楊安澤表示，通過打破極端政治，主張中間道路的亞裔有望成為關鍵少數，提高政治地位。（記者和釗宇／攝影）

前總統參選人、紐約市 長參選人楊安澤 此前透露將成立第三政黨，打破美國 現有兩黨制度；楊安澤30日接受本報專訪表示，他的新政黨定名為「前進黨」(Forward Party)，並在即將出版的新書中闡明建黨理念；他表示，美國的兩黨制讓極端政治大行其道，大多數希望走中間道路的選民利益一直被忽略，這種模式不可持續；他主張推廣開放式初選和排序複選制，讓極端政治回歸中道。

楊安澤的新書名為「前進：美國民主未來的註解」(Forward: Notes on the Future of Our Democracy)，該書的主要內容包括他去年競選總統的經歷和教訓、對美國當前政治制度問題的剖析以及成立前進黨的初衷和願景等；他從去年3月開始寫作，今年年中完稿，新書將於10月5日發行。

楊安澤在書中表示，美國的兩黨制不可持續，「我們的民主制度正在衰敗，而且美國的制度設計讓重大改革很難發生。」

他在接受專訪時解釋道，「美國的政治制度總是把人們對立起來，因此這種體制總能迎合那些走極端的人，如今的政治壓力已經是內戰以來最高；美國民主制度運轉失能的原因在於制度設計本身就有缺陷，無法激勵政客為大多數選民的利益考慮；例如，現在國會議員的連任率高達92%，之所以這麼容易，是因為你只需要討好選區內10%到20%的極端選民即可，這對政客來說是好事，但對大多數民眾來說是壞事。」

楊安澤表示，他成立前進黨的目標就是改革美國民主制度，團結中間派選民，「如果國家再不團結起來，很多人就會受罪；我們應該改革政治制度，尤其是兩黨制，容納更多中間道路的人，讓不同的政治觀點可以交匯融合。」

他說，此前有民調顯示，美國有超過60%的選民自認獨立派，不認可主流兩黨；「但這些人沒有很好地團結起來，如果中間派能形成合力，將能左右美國政治；這就好比市場上只有兩家公司提供商品，但有超過60%的顧客希望有別的選擇，我認為這是成立第三黨的機會。」

因此楊安澤表示，前進黨主張推廣開放式初選和排序複選制，「這樣就能讓參選者不再去討好極端選民，因為他們必須贏得51%的支持率才能勝選，這樣他們的政見才會變得溫和、符合大多數選民的利益。」

他表示，目前自己的精力主要放在成立前進黨的事情上，未來是否會繼續參選公職要看情況；楊安澤說，前進黨正在籌備明年的地方選舉事宜，屆時將背書多個參選人；「前進黨允許多重黨籍，我們背書的參選人可以是任何黨派。」

「我的願景很清晰，相信會有更多人覺醒，那就是兩黨制正在瓦解，我們需要新的制度給美國民主續命；這也是為下一代著想，我們希望下一代過得更好，但現在明顯能感覺到美國沒有變得更好，這是一個改變的機會。」