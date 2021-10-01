楊安澤喊話亞裔加入新政黨 當「關鍵少數」

楊安澤在新書中表示，將成立「前進黨」，打破美國現有兩黨制度。（記者和釗宇／攝影）

楊安澤 在他的新書中提出要打破美國 兩黨政治，建立第三黨「前進黨」(Forward Party)，讓美國政治從討好極端轉向回歸中道；他表示，包括華裔在內的大多數美國選民屬於中間派，尤其是絕大多數亞裔 選民其實是實用主義者，他希望前進黨能吸引更多亞裔加入，讓亞裔成為能夠左右美國政治的關鍵少數。

楊安澤表示，對自己作為亞裔移民後代的身分感到驕傲，亞裔占美國人口的6%，但美國的制度設計一直讓亞裔成為被忽略的族群，這是因為大多數亞裔是中間派；「我的心態就是典型的亞裔，我對政治並不狂熱，我們移民到這裡只是希望過上更好的生活；但不幸的是，美國政治已經到了不走極端就無法運轉的地步。」

他說，中間派的特點就是實用主義，不關心意識形態鬥爭，但問題是目前意識形態鬥爭大行其道，導致許多具體問題被忽略；「例如仇恨亞裔犯罪問題，現在的主流話語就是反種族歧視，我當然也同意；但如果看具體數據，就會發現有一半以上的仇恨亞裔犯罪是精神病人幹的，要解決的具體問題其實是心理健康，但這件事情卻沒法放在台面上說，具體問題就這樣被忽略。」

楊安澤說，如果能夠回歸中間道路，亞裔的話語權就會增強；「亞裔至占美國人口的6%，而且政治上的代表性一直很低；如果美國政治回歸中道，亞裔只要能在中間派占10%，就可能起到決定性作用，扮演更重要的角色；如果我們無法讓美國的民主制度運轉地更良好，亞裔可能會成為受傷最重的族群。」

他表示，目前亞裔參政熱情高漲，「亞裔競選公職的人數越來越多，我也有很多亞裔民代朋友，我欽佩他們的成就，但我們亞裔應該發揮更大的影響；其實亞裔是很多搖擺州的重要政治勢力，但卻沒有發揮出力量，我們要改變這個現狀。」