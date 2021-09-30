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前紐約市衛生局長 巴塞特接任州衛生廳長

記者張晨／紐約報導
巴塞特將於12月起接任州衛生廳長。(取自哈佛大學官網)
巴塞特將於12月起接任州衛生廳長。(取自哈佛大學官網)

州長霍楚(Kathy Hochul)29日任命前市衛生局長巴塞特(Mary Bassett)為州衛生廳長，於12月1日起生效。

巴塞特目前擔任哈佛大學健康和人權中心主任、公共衛生學院社會和行為科學系健康及人權實踐教授；先後獲得哈佛大學、哥倫比亞大學以及華盛頓大學學士、碩士和博士學位。

從2014年到2018年，巴塞特擔任市健康與心理衛生局(Department of Health and Mental Hygiene)局長，在任期間她將種族正義作為首要任務和工作目標，一直致力於從根本上解決白人與有色人種之間的醫療差距；她也擔任伊波拉(Ebola)以及退伍軍人症(Legionnaires' disease)的防控指揮工作。

巴塞特表示，她在紐約出生和長大，能在這個關鍵時刻回到家鄉領導衛生部門，深感謙卑和榮幸；「這一大流行突顯了公共衛生的重要性，同時也揭示了結構性種族主義造成的不平等現象；在我們竭力結束這場疫病之際，更需抓住機會，盡最大努力推動各社區的醫療平等。」

霍楚表示，在宣誓就任州長時，就承諾要組建一個集技能與專業知識一體的人才團隊，以阻止新冠的傳播、恢復全州正常生活，並推進復甦和發展的步伐。

「想要改善紐約的醫療健康和獲取相關資源的平等性，需要經驗豐富的領導者，巴塞特完全有能力在此時帶領州衛生廳完成這一目標」，她說。

即將離任的州衛生廳長扎克(Howard Zucker)於23日提交辭呈，他任職超過七年，被指協助前州長葛謨掩蓋養老院疫情數字。

巴塞特將於12月起接任州衛生廳長。(美聯社)
巴塞特將於12月起接任州衛生廳長。(美聯社)

紐約 哈佛大學 霍楚

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