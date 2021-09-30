金兌錫提案 助養老院疫歿家庭求償

州眾議員金兌錫、市公益維護人威廉姆斯與多個養老院新冠死者維權組織，29日在州長紐約市辦公室門前集會。（記者和釗宇／攝影）

州眾議員金兌錫、市公益維護人威廉 姆斯(Jumaane Williams)與多個養老院 新冠死者維權組織，29日在曼哈頓中城的州長辦公室前集會，宣布提出法案，擬為養老院新冠死者家庭設補償基金，並修改州法中「過失致死」和訴訟時效的規定，讓養老院新冠死者家庭追償有法可依。

影音來源：記者和釗宇

前紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)被指瞞報、遲報養老院染疫死亡人數，而且州府去年3月25日發出的將醫院新冠病人送回養老院、為醫院騰出床位的命令，被批評導致更多養老院老人染疫死亡；目前已有超過1萬5000名養老院老人染疫死亡，而葛謨也因此事正遭到刑事調查。

金兌錫的提案名為「養老院受害者正義法案」(Justice for Nursing Home Victims Act)，意在從財務上懲處那些沒能按照法律規定，為老人提供高質量照護服務的營利性養老院，並糾正州府的錯誤做法，同時對養老院監管規則進行修改，避免未來再次發生同樣的悲劇；提案擬為養老院死者家庭設置補償基金，並修改州法中「過失致死」和訴訟時效的規定，讓受害家庭訴訟時掌握更多法律武器；此外，提案還計畫禁止州府為養老院減輕責任的行為。

金兌錫表示，這項提案將讓未來再出現玩忽職守的州府和養老院付出高昂代價，「在去年疫情 高峰時期，州府將養老院業者的利益置於老人之上，我們必須讓那些傷害老人健康的業者付出沉重代價，否則悲劇就會不斷上演。」

威廉姆斯表示，「太多家庭因為州府養老院疫情處置不當而失去了親人；疫情期間，州府辜負了他們，他們應該得到回應，也應有人對此負責。」