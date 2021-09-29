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紀思庭競選連任 將落實社區投資

記者顏潔恩／紐約報導
布碌崙貝瑞吉市議員紀思庭28日與華媒會面，為競選連任爭取華人選民的支持。(記者顏潔恩/攝影)
布碌崙貝瑞吉市議員紀思庭28日與華媒會面，為競選連任爭取華人選民的支持。(記者顏潔恩/攝影)

布碌崙(布魯克林)貝瑞吉民主黨籍市議員紀思庭(Justin Brannan)今年競選連任，28日與華文媒體記者會面，表示在職期間為布碌崙南區爭取經費，投資於建造公園、圖書館等社區規畫；接下來的首要任務是落實以上的項目，並協助民眾從新冠疫情帶來的影響中走出來。

紀思庭代表華裔人口近年增多的貝瑞吉、戴克高地、班森賀等社區，在大多華人重視的議題上都採相同政見，頗受華裔選民喜愛；今年競選連任將對上無政治背景的共和黨籍商人福克斯(Brian Fox)，對方曾是前總統川普支持者，在社群媒體轉發新冠病毒是謊言的貼文。

紀思庭說，大多數選民在去年總統大選後，可能對地方選舉的熱度降下來，因此最重要的是提醒民眾關於此次選舉的重要性，市長和地方官員對當地發展的影響也非同小可；他也說無論如何都不會輕視對手，會調整好心態並做好分內之事，例如拜訪社區並向選民分享自己的政綱。

紀思庭表示，民選官員在疫情下領導社區面臨更大挑戰，病毒戰役讓他意識到人與人之間的命運相連，也看到民眾如何為生活而努力，連任後務必協助民眾從疫情中走出來；他也指出布碌崙南區經常被市府忽略，極力爭取下才保留部分經費用作建設公園、圖書館、遊樂場等基礎設施，連任後將確保這些項目建成，真正給居民帶來益處。

在紀思庭看來，貝瑞吉面臨較具挑戰的問題是缺乏可負擔房源，這也是造成房屋非法擴建的因素，應把更多建案帶到社區來，為居民提供入住合作公寓(Co-Op)的選擇。

對於市府遲未公布資優班入學考試計畫，紀思庭批評市長白思豪(Bill de Blasio)總是說一些讓民眾恐慌的話，卻又不提前公布計畫；他認為取消考試不會是增加非洲裔、西語裔學生入學名額的正確做法，擴大資優班項目，才能讓更多有能力的學生接觸到優質教育，市府應持開放心態與大眾溝通。

布碌崙 疫情 資優班

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