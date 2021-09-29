白思豪赴雷克島 第2任期首次…環境惡劣 今年已11囚死於監獄

白思豪造訪雷克島監獄，這是他第二個任期內首次視察。（市長辦公室提供）

雷克島監獄 (Rikers Island)亂象迭出，今年以來已有11名在押人員死於監禁之中，批評聲不絕於耳；壓力之下，市長白思豪 (Bill de Blasio)終於造訪雷克島，這也是他第二個任期內首次視察；他表示雷克島監獄的情況令人不安，但他並未與在押人員和獄警交流。

紐約時報 報導，不光是非正常死亡數量驟增，雷克島監獄管理人員不足也導致監禁環境惡化，在押人員稱，他們的食物、飲水和醫療甚至都得不到保障；雷克島危機演變成全美焦點，國會眾院監管與改革委員會三名議員27日已呼籲白思豪到國會作證，稱雷克島監獄的情況不可接受。

重壓之下，白思豪27日造訪雷克島監獄，但行程倉促，整個訪問不到兩個小時；他表示，要改善雷克島監獄的環境，仍有很多工作要做，但仍拒絕透露訪問的細節；當被問到什麼情況最令他不安時，白思豪僅表示，「所有事情都令我不安」，同時不斷重複永久關閉雷克島監獄的計畫。

白思豪表示，他並未與任何在押人員和獄警交談，稱此行的原因要是改善監獄的健康環境並縮短犯人接收流程；不過，獄警工會主席博西奧(Benny Boscio)在白思豪的記者會後表示，市懲教局在白思豪造訪前專門打掃了犯人接收區，「他什麼都沒看見。」

懲教局發言人科斯騰(Jason Kersten)則表示博西奧的說法不是事實，犯人接收區固定每周打掃一次，「因為的確需要打掃，這和市長造訪沒有關係。」

白思豪在28日的記者會上也為自己辯護，稱之所以沒有跟在押人員和獄警交流，是因為相關情況他已經知道了，「我不需要別人提醒我去了解那些已經知道的事情；對許多人來說，雷克島監獄遇到的挑戰是全新的，但對我來說，這是早就有的問題；任何拜訪雷克島監獄的人都能看到問題，那些都不是新問題，而是多年以來就一直存在的可怕的問題。」