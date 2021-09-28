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劉林劍虹就任曼哈頓選舉委員

記者張晨／紐約報導
劉林劍虹成為民主黨曼哈頓區選舉委員會委員。(劉林劍虹提供)
劉林劍虹成為民主黨曼哈頓區選舉委員會委員。(劉林劍虹提供)

曼哈頓華埠第一選區市議員競選中落敗的參選人劉林劍虹，27日成為紐約市選舉委員會曼哈頓區民主黨委員(Democratic Commissioner of Elections of New York County)；此前社區曾傳她將離開市議長辦公室，但她表示，選舉委員會委員是不受薪的志願職位，並不會影響自己的本職工作

劉林劍虹12歲隨家人移民來美後定居紐約，在曼哈頓華埠長大，從耶魯大學畢業後，先是在金融部門工作，從事向小企業貸款工作14年，有十年時間是管理數百萬元的慈善捐款。

她在競選市議員前也是民主黨第65D區的女性代表，她也是第一個擔任民主黨地區代表的華裔女性，目前任市議長辦公室行政服務部主任。

劉林劍虹27日在市書記員麥克斯威尼(Michael McSweeney)的帶領下宣誓就職，她說，希望用多年在公共服務和私營領域的經驗，幫助選舉委員會做出改善，讓選民得到更好的投票體驗、讓投票更加容易、讓少數族裔參選人有更多的機會登上選票。

她也指出，投身公共服務始終是她的初心，不會因為不再選舉或另就他職而改變方向，之所以願意承擔選舉委員會的工作，也是如此。

市選舉委員會在近年的選舉中錯誤頻出，成為眾矢之的，改革甚至解散該委員會的呼聲不斷高漲。

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