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助瞞養老院疫情 州衛生廳長辭職

記者金春香／紐約報導
被指協助隱瞞養老院疫情數字，州衛生廳長扎克辭職。（前州長葛謨辦公室提供）
被指協助隱瞞養老院疫情數字，州衛生廳長扎克辭職。（前州長葛謨辦公室提供）

州長霍楚(Kathy Hochul)23日宣布，州衛生廳長扎克(Howard Zucker)已提交辭呈，等州府找到新廳長新人選，就將離職；扎克此前被指協助前州長葛謨掩蓋養老院疫情數字，負責調查養老院醜聞的州檢察長詹樂霞(Letitia James)表示，其離職代表紐約艱難篇章的終結，並希望衛生廳繼續在對抗新冠疫情中保持透明。

霍楚表示，扎克在衛生廳長職務上服務超過七年，是一名敬業的公務員，在過去一年半更是為紐約逐步戰勝疫情做出諸多貢獻，她代表州民感謝扎克的服務，也祝願他未來職業生涯順利。

上月上任後，霍楚表示會重建州府團隊，但會先保留一部分現任廳長的職位至少45天，期間評估工作情況，再決定是否繼續任用；葛謨治下被疑存在工作操守問題的衛生廳長扎克，霍楚仍留任。

霍楚23日並未說明是否已經定下替代扎克的人選。

扎克2013年9月加入州衛生廳，兩年後被任命為衛生廳長；在其辭職信中，扎克表示紐約州成人完全接種率達到近75%，民眾生活逐漸恢復正常，讓他決定可以安心離開，他準備好將這場馬拉松的接力棒遞給下一任廳長。

他表示，雖然紐約並未完全戰勝疫情，仍存在補強針施打及有關疫苗強制接種的法律挑戰，但他相信紐約已經度過最困難的時刻。

一直痛批葛謨隱瞞養老院真實數字的州眾議員金兌錫23日表示，扎克是私營醫院和養老院機構雇用的騙子，其在疫情期間隱瞞真實數字的行為違背職業操守；他要求下一任廳長必須是一名獨立醫療專家，切實保護病患和養老院老人及家屬的權利。

紐約州 養老院 疫情

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