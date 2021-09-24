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州參議會少數黨領袖 反對關閉雷克島

記者牟蘭／紐約報導
州參議會少數黨領袖奧特(前排左三)23日首訪華人聚居的法拉盛等地，與華人代表會談。(記者牟蘭／攝影)
州參議會少數黨領袖奧特(前排左三)23日首訪華人聚居的法拉盛等地，與華人代表會談。(記者牟蘭／攝影)

州參議會少數黨(共和黨)領袖奧特(Robert Ortt)23日首訪華人聚居的皇后區法拉盛，與華人代表會談，他表示反對關閉雷克島監獄(Rikers Island)，批評州長霍楚(Kathy Hochul)日前簽署「少即是多」(Less is More)法案，釋放囚犯，導致紐約市的治安愈發糟糕。

奧特23日走訪皇后區的雷克島監獄與法拉盛等地，重申他反對關閉雷克島監獄與對紐約市治安的擔憂；他指出，雷克島監獄已爆出諸多問題，但他反對政府以釋放囚犯的方式，來改善監獄的居住環境，「市長沒有深入調查雷克島監獄的問題，目前的做法只會給紐約市增添更多麻煩」。

對於疫情後日益嚴重的仇恨亞裔犯罪，奧特表示，解決這種犯罪問題無法單靠現有的法律條文解決，還需要更多警察在街頭執法，才能嚴懲犯罪者，「一方面通過反仇恨亞裔法案，另一方面卻減少警局的經費，這根本沒法解決問題」。

奧特曾於7月致信州法庭行政辦公室(OCA)與州刑事司法處理部門(DCJS)，指出紐約州的保釋金改革法案導致全州的犯罪率上升，並要求州府公布相關數據與明細；他表示，紐約州暴力犯罪不斷增多，他批評民主黨掌控的州府站在犯罪者一邊。

紐約同源會會長黃友興表示，市府推行的社區監獄計畫罔顧民意，浪費納稅人的稅金，對社區治安造成極大威脅，「市府的財政本身就已經吃緊」；他以秋園和曼哈頓華埠的城區監獄計畫舉例，指出監獄與社區只有一街之隔，若出現囚犯越獄等問題，目前的警力根本無法保證當地居民的安全。

黃友興說，部分囚犯患有心理疾病，但監獄內缺少相關的治療，導致這些囚犯釋放後，再次傷害他人；他以艾姆赫斯特Hoffman公園的一起罪案舉例，指出嫌犯是一名被釋放的囚犯，出獄後淪為遊民，日前因志工送餐遲到，向對方連捅兩刀，「如果社區監獄計畫實施，更多類似悲劇都會發生」。

奧特22日還向紐約同源會、PlaceNYC與協和鋁門窗等非營利組織與企業頒發獎狀。

監獄 紐約市 亞裔

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