我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英媒：AUKUS細節在G7上商定 馬克宏全不知情

湯匙越獄一場空 以色列捉回最後2名巴勒斯坦逃犯

非公民選舉提案20日公聽會 市議員羅格貴茲有信心過關

記者張晨／紐約報導
羅格貴茲提案，允許持有綠卡或其他簽證的非公民在地方選舉中投票。(記者張晨／攝影)
羅格貴茲提案，允許持有綠卡或其他簽證的非公民在地方選舉中投票。(記者張晨／攝影)

紐約市議會日前重新審議了由市議員羅格貴茲(Ydanis Rodriguez)提出的「非公民選舉」(noncitizen voting)提案，允許永久居民及可以在美國合法工作的市民投票選舉紐約市級民代；此提案目前擁有眾多支持者，將於周一(20日)舉行公聽會。

羅格貴茲2020年1月提出該案，他相信提案能在市議會獲得通過，一旦成法，預計將影響超過60萬紐約民眾。

但市長白思豪(Bill de Blasio)日前卻表示，該提案「並不合法」，「我們的法律部門對此非常清楚」。

白思豪說，此類問題需要州府根據州法做出決定，此外，移民入籍成為美國公民一個重要的激勵因素是成為公民後能夠行使投票權，而如今該提案的內容與很多人的想法衝突，「我們需要考慮的還有很多。」

不過民主黨紐約市長候選人亞當斯(Eric Adams)今年2月就對該提案表示支持。

根據提案，擁有合法工作身分並在紐約市居住至少30日的居民，就可有市級選舉投票權，除永久居民(綠卡持有者)之外，還有依法納稅、有合法工作身分的移民，包括工作簽證(H-1B)持有者、參加實習計畫(OPT)的國際學生及工作簽證配偶(H-4)等EAD工作許可卡持有者、受「童年抵美暫緩遣返」(DACA)計畫保護的夢想生等。

共和黨籍市議員博萊利(Joe Borelli)表示，自己計畫投反對票，但支持在全市範圍內就該問題舉行公投，「應該讓現在的選民決定，是否願意與那些在這里居住了30天或更長時間的人一起使用他們的投票權。」

截至目前，羅格貴茲已經爭取到了32位共同提案人，他去年首次提出該法案時，只有23位共同提案人；其實早在2010年，羅格貴茲就提出過類似提案，但在投票之前就夭折。

紐約移民聯盟等移民維權組織將於20日市議會公聽會之前集會，呼籲市議會通過該提案；該提案投票可能在下個月舉行，而以現在支持者數量，足以讓法案在議會投票中通過，並最終送到白思豪的辦公桌上。

紐約市 工作簽證 投票

上一則

上州參議員聯合家長控告州府 要求撤銷學校口罩令

延伸閱讀

紐約市成人接種率達80% 重要里程碑

紐約市成人接種率達80% 重要里程碑
霍楚簽法 雷克島減負 191囚犯將獲釋

霍楚簽法 雷克島減負 191囚犯將獲釋
紐約客談／強施7、8大道建單車道 小心事故者名單加長

紐約客談／強施7、8大道建單車道 小心事故者名單加長
白思豪公布補強針接種計畫 最快本周就開打

白思豪公布補強針接種計畫 最快本周就開打

白思豪公布補強針接種計畫 最早本周開打

白思豪公布補強針接種計畫 最早本周開打

熱門新聞

劉瀟喆在布朗士的高速路遭遇車禍，他的臉部、頸部、胸部與臀部因受到毆打受傷。(劉瀟喆提供)

普通事故變攻擊案 華男高速路遭暴打7分鐘

2021-09-16 02:29
曼哈頓一家高檔中餐廳的戶外用餐區發生持槍搶劫案，兩名顧客遇搶，一人中槍受傷送送醫。（記者張晨／攝影）

曼哈頓高檔中餐館 戶外用餐區遇劫 食客中槍

2021-09-17 11:22
陳緹娜家洪水後一片狼藉。（陳緹娜提供）

洪災瞬間淹沒住宅 他帶孕妻車頂避難 次日竟接房東「逐客令」

2021-09-13 02:29
法拉盛受災區Peck大道附近的民宅前依舊是一片狼藉。（記者張心／攝影）

洪災至今沒電、沒煤氣 紐約法拉盛災民嘆索賠難

2021-09-13 14:30
紐約市公校復課頭兩日，全市公校共有近60間教室因疫情被關閉，超過200名學生及教職員工染疫。圖為紐約市公校開學首日，校門口防疫檢測排長龍。(記者張心／攝影)

開學頭兩日 紐約市近60間教室因疫情關閉 逾200人染疫

2021-09-15 13:13
恐襲事件後，現場濃煙瀰漫。(吳倩萳提供)

911恐襲20周年 商家憶華埠榮景 嘆再也回不去了

2021-09-12 14:30

超人氣

更多 >
習近平首次表態 否定拜登「實力地位」說

習近平首次表態 否定拜登「實力地位」說
張庭打破跑路傳聞 秀40億人民幣倉庫展現實力

張庭打破跑路傳聞 秀40億人民幣倉庫展現實力
中國申請加入CPTPP 澳洲開「2條件」否則反對

中國申請加入CPTPP 澳洲開「2條件」否則反對
大批警力聚集國會前 嚴防國會暴動支持者示威變調

大批警力聚集國會前 嚴防國會暴動支持者示威變調
新冠起源快找到了？寮國石灰岩洞蝙蝠身上病毒有共同點

新冠起源快找到了？寮國石灰岩洞蝙蝠身上病毒有共同點