非公民選舉提案20日公聽會 市議員羅格貴茲有信心過關

羅格貴茲提案，允許持有綠卡或其他簽證的非公民在地方選舉中投票。(記者張晨／攝影)

紐約市 議會日前重新審議了由市議員羅格貴茲(Ydanis Rodriguez)提出的「非公民選舉」(noncitizen voting)提案，允許永久居民及可以在美國合法工作的市民投票 選舉紐約市級民代；此提案目前擁有眾多支持者，將於周一(20日)舉行公聽會。

羅格貴茲2020年1月提出該案，他相信提案能在市議會獲得通過，一旦成法，預計將影響超過60萬紐約民眾。

但市長白思豪(Bill de Blasio)日前卻表示，該提案「並不合法」，「我們的法律部門對此非常清楚」。

白思豪說，此類問題需要州府根據州法做出決定，此外，移民入籍成為美國公民一個重要的激勵因素是成為公民後能夠行使投票權，而如今該提案的內容與很多人的想法衝突，「我們需要考慮的還有很多。」

不過民主黨紐約市長候選人亞當斯(Eric Adams)今年2月就對該提案表示支持。

根據提案，擁有合法工作身分並在紐約市居住至少30日的居民，就可有市級選舉投票權，除永久居民(綠卡持有者)之外，還有依法納稅、有合法工作身分的移民，包括工作簽證 (H-1B)持有者、參加實習計畫(OPT)的國際學生及工作簽證配偶(H-4)等EAD工作許可卡持有者、受「童年抵美暫緩遣返」(DACA)計畫保護的夢想生等。

共和黨籍市議員博萊利(Joe Borelli)表示，自己計畫投反對票，但支持在全市範圍內就該問題舉行公投，「應該讓現在的選民決定，是否願意與那些在這里居住了30天或更長時間的人一起使用他們的投票權。」

截至目前，羅格貴茲已經爭取到了32位共同提案人，他去年首次提出該法案時，只有23位共同提案人；其實早在2010年，羅格貴茲就提出過類似提案，但在投票之前就夭折。

紐約移民聯盟等移民維權組織將於20日市議會公聽會之前集會，呼籲市議會通過該提案；該提案投票可能在下個月舉行，而以現在支持者數量，足以讓法案在議會投票中通過，並最終送到白思豪的辦公桌上。