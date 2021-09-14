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華郵：紐森挺過罷免危機 民主黨找到勝利方程式

保守黨市議員候選人 反對8大道改道

記者黃伊奕／紐約報導
富蘭克希望能獲得日落公園亞裔選民支持。（富蘭克提供）
富蘭克希望能獲得日落公園亞裔選民支持。（富蘭克提供）

正在代表保守黨和自由黨參選第38選區市議員的富蘭克(Erik Frankel)日前向華裔選民介紹政綱，表示反對8大道改道計畫，希望以此能獲得華裔選民支持。

富蘭克正在參選的市議員選區包括華裔集中的日落公園；他表示自己家族在日落公園社區已生活了130年，而他此前也曾在中國和越南等亞洲國家生活多年，妻子也是亞裔，所以對於日落公園和當地華裔民眾的文化與生活十分了解。

他指出自己重視公共安全，反對減少警察經費，尤其是希望確保遊民和毒品遠離亞裔長者和孩子常去的公園；也希望重畫當地的工業區，希望通過擴大當地住宅建設從而降低房價，也吸引更多小商家入駐。

對於當地商家業主，富蘭克認為政府目前眾多規定與承重賦稅對當地商家生存十分不利，如果能當選將爭取減低商家營業稅和房產稅，減少商家負擔。

而針對市府日前提出的8大道改道計畫，富蘭克認為如今8大道交通已經十分壅堵，減少停車位、增加自行車道明顯不是解決當地交通問題的有效方案；這也說明市府並不了解當地情況和小商家目前處境，如果該方案通過只會進一步擠壓當地商家生活空間。

在教育問題上，他認為無論是標準化考試、資優班、特許學校(Charter School)都是必不可少的，堅決反對取消特殊高中入學考試；此外他還希望降低民眾通勤、生活成本，減少民眾移民成本。

富蘭克將在11月2日普選中與民主黨候選人阿維勒斯(Alexa Aviles)展開對決，他指出當地亞裔人口高達5萬5000人，占整個選區人口的34%，如果能獲得當地亞裔選民的支持，非常有信心贏得此次選舉。

亞裔 華裔 日落公園

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