寇頓拚連任 華裔力挺

寇頓競選連任獲得眾多華人支持。（記者黃伊奕／攝影）

州眾議員 寇頓將競選連任，為了感謝他以往對華裔 社區的支持，確保他成功連任，近百名華裔日前在布碌崙8大道華社為他舉辦了籌款宴會，紛紛表示「寇頓是最支持華裔的民選官員之一，我們絕對要保護好他。」

當日籌款宴會由華總商會會長、美國香港總商會會長陳善莊發起，並很快得到大量華裔代表響應，並在現場開出一張張面值頗豐的支票，希望能支持他順利連任。

陳善莊表示，過去寇頓幾乎在所有華裔重視的議題上和華裔社區站在一起，每次華裔遭遇不公，都是他最早站出來，「可以說他是非亞裔 議員中最支持我們的人，對於這樣的民選官員，我們一定要保護好他。」

寇頓也在現場對華裔支持表示感謝，他稱目前沒有聽到明年會有任何人出來挑戰他，但是他並不害怕和抗拒挑戰者，認為民選官員最主要就是能代表當地的居民；「如果出現能更好代表社區的人，我願意支持他，但如果不是代表社區，而是僅出自個人或少部分人利益，我則一定會盡全力打敗對方。」

寇頓自1996年當選第47選區州眾議員後，一直連任至今，其選區包括華裔選民眾多的班森賀、戴克高地、Gravesend、巴斯海灘、中木等地，在當選之前曾是一名公校教師；過去他以積極反對取消特殊高中入學考試，反仇恨亞裔等，深受大量華裔選民喜愛，並被社區稱為「華人之友」。