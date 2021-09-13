寇頓拚連任 華裔力挺 主動發起籌款活動

大量華裔聚集在一起支持寇頓(第一排左九)連任成功。（記者黃伊奕／攝影）

州眾議員 寇頓即將面臨新一輪連任競選，為了感謝他以往對華裔 社區的支持以及確保他能繼續成功連任，近百名華裔12日聚集在布碌崙8大道華社為他舉辦了籌款宴會，並紛紛表示「寇頓是最支持華裔的民選官員之一，我們絕對要保護好他。」

當日籌款宴會由華總商會會長、美國香港總商會會長陳善莊發起，並很快得到大量華裔代表響應，並在現場開出一張張面值頗豐的支票，希望能支持他順利連任。

陳善莊表示過去寇頓幾乎在所有華裔重視的議題上和華裔緊緊團結在一起，每次華裔遭遇不公，都是他最早站出來，「可以說他是非亞裔 議員中最支持我們的人，對於這樣的民選官員，我們一定要保護好他。」

寇頓也在現場對華裔支持表示感謝，他稱目前沒有聽到明年會有任何人出來挑戰他，但是他並不害怕和抗拒挑戰者，認為民選官員最主要就是能代表當地的居民；「如果出現能更好代表社區的人，我願意支持他，但如果不是代表社區，而是僅出自個人或少部分人利益，我則一定會盡全力打敗對方。」

據悉寇頓自1996年當選第47選區州眾議員，之後一直連任至今，其選區包括華裔選民眾多的班森賀、戴克高地、Gravesend、巴斯海灘、中木等地，在當選之前曾是一名公校教師；過去他以積極反對取消特殊高中入學考試，反仇恨亞裔等舉動，深受大量華裔選民喜愛，並被親切的稱為「華人之友」。