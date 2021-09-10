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霍楚攜手與紐約時裝周 支持振興創意產業

記者顏嘉瑩／紐約報導
霍楚宣布與紐約時裝周合作，提供更多場地公眾舉辦時裝秀，支持振興創意產業。圖為霍楚(左)參加紐約時裝設計師Prabal Gurung(右)的時裝秀。(州長辦公室提供)
霍楚宣布與紐約時裝周合作，提供更多場地公眾舉辦時裝秀，支持振興創意產業。圖為霍楚(左)參加紐約時裝設計師Prabal Gurung(右)的時裝秀。(州長辦公室提供)

2022紐約春夏時裝周正在進行，州長霍楚(Kathy Hochul)9日宣布，將與紐約時裝周合作，提供更多場地給主辦方舉辦時裝秀，包括今年初才啟用的曼哈頓中城賓州車站莫尼漢車站大廳(Moynihan Train Hall)，以及下城砲台公園城(Battery Park City)的小羅伯特華格納(Robert F. Wagner Jr.)公園，以支持振興創意產業。

霍楚表示，紐約是全美的時尚重鎮，而今年的時裝周重新回歸實體舉辦，正傳達著「紐約回來了」的強烈訊息；她表示紐約的時尚和創意產業為經濟成長和旅遊業的關鍵驅動力，該兩個產業受到新冠肺炎疫情打擊嚴重，如今州府與時尚產業合作，將代表著產官一同支持小企業復興，共同推動紐約經濟發展。

IMG時尚活動與產業總裁Leslie Russo表示，紐約州在疫情期間，領導著全球的防疫工作，也因如此，才能夠順利並安全的舉辦時裝周，「我們很開心能夠在這些紐約市的標誌地點，舉辦本季的大秀」；Russo說，包括Prabal Gurung、Cynthia Rowley和Victor Glemaud等三位紐約本地的時裝設計師，將在由州府提供的場地舉辦時裝秀，以表彰與慶祝紐約的復甦 。

時尚、零售和創意產業為紐約州的關鍵經濟來源，但卻受到疫情的嚴重影響；根據數據，在疫情之前，光是紐約市時裝業的勞動力，就占了全市的4.6%，提供了110億元的總工資。

受到疫情影響，紐約市前兩季的時裝周均採線上舉行，本季在疫情後首次回歸，而活動場所也從原本在翠貝卡(TriBeCa)的Spring Studio主活動場所，延伸到其他戶外空間，另實體秀也從原本最多可容納500人，大幅縮小規模至每場150至200人，並僅開放給專業人士入場，而非像往常的開放時裝設計師親友等入內。

紐約市 疫情 時尚

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