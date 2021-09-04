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已打疫苗 2州眾議員確診新冠

記者顏潔恩／紐約報導
州眾議員蒂根斯(Inez Dickens)在參加州議會特別會議後確診新冠。(取自臉書)
州眾議員蒂根斯(Inez Dickens)在參加州議會特別會議後確診新冠。(取自臉書)

州長霍楚(Kathy Hochul)日前為延長新冠疫情下的禁止逼遷令召開特別會議，州參眾兩會議員聚集到州府討論事宜；不料州眾議長希士提(Carl Heastie)3日宣布，當天出席會議的史泰登島州眾議員佛爾(Charles Fall)、曼哈頓州眾議員蒂根斯(Inez Dickens)雙雙確診新冠，而兩人此前已接種疫苗

9月1日霍楚召開特別會議，最終州議會通過兩項相關法案，將此前的禁逼遷令延長至2022年1月15日，並為緊急租金援助計畫(Emergency Rental Assistance Program)增加4億元資金；當時並不清楚同一場合內有多少人聚在一起。

佛爾、蒂根斯得到確診結果後，3日早晨通知了希士提，目前二人都在家隔離，他們此前都已完成疫苗接種；希士提正與所有可能接觸二人的議員和州府員工取得聯繫，鼓勵他們盡快接受檢測，在取得結果前，務必居家隔離。

除祝福二人早日痊癒外，希士提也表示，這說明美國還未走出疫情，囑咐大眾為了自身和身邊人的安全，要持續保持警惕。

紐約州議會自疫情爆發以來，傳出多人確診，希士提在今年3月23日也確診新冠，出現輕微症狀，而他早在3月6日就已接種第一劑疫苗。

州眾議員佛爾確診新冠。(取自nyassembly網站)
州眾議員佛爾確診新冠。(取自nyassembly網站)

疫情 疫苗 眾議員

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